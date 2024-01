María Teresa Rodríguez confirma que está ennoviada y nos habla de su nuevo galán

María Teresa Rodríguez es la presentadora de 7 Estrellas y Calle 7 Informativo.

A María Teresa Rodríguez el Niñito le trajo un nuevo amor y se lo tenía muy bien guardado.

Así es, la presentadora de Calle 7 Informativo y 7 Estrellas pasó la Navidad muy bien acompañada, pues ya tiene un nuevo galán.

Se trata del cantante Adrián Lizano, vocalista del grupo Alicia Stereo, del cual ya es novia oficialmente.

La guapa nos contó cómo fue que nació la relación entre ellos y qué tiene el también abogado que la tiene tan ilusionada.

- ¿Es cierto que le está dando una nueva oportunidad al amor?

Pues sí. La verdad estoy muy contenta, creo que cuando menos uno lo espera es cuando más los sorprenden y se dan esas sorpresitas lindas del universo y de la vida, y pues me llegó (el amor). La verdad estoy muy contenta y muy feliz.

- ¿Ya se conocían de antes? ¿Cómo se dio esa conexión?

No, no, no nos conocíamos de antes, todo se dio por una amiga que tenemos en común, teníamos planeado un evento y yo no pude ir, entonces luego nos fuimos a tomar un café, luego fuimos a un concierto de Gandhi y bueno, lo demás es historia.

María Teresa y Adrián empezaron a salir en noviembre y en diciembre se hicieron novios oficialmente.

- ¿Su amiga fue el conecte entonces?

Si, es una de mis mejores amigas de toda la vida, nos íbamos a ver en una actividad en la que íbamos a compartir todos, pero yo la verdad no pude, entonces le dije que le dijera que me invitara un café (para conocerlo), él me escribió nos fuimos a tomar el café (en noviembre) y en ese café no nos faltó como de qué hablar todavía y tenía esta opción del concierto y yo amo Gandhi, es uno de mis grupos nacionales preferidos, y fuimos al concierto y la pasamos superbién y bueno, hasta la fecha. Ese día nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común.

- ¿Ya es una relación formal o apenas están saliendo para ver si las cosas funcionan?

Ya somos novios, ya es formal (risas).

- ¿Cómo le pidió que fueran novios?

(Risas) Fue un momento muy vacilón porque estábamos en una actividad y me dice: mirá, ¿cómo cuánto es el tiempo prudente que uno le puede decir a alguien que si quiere ser la novia?’, y yo: ‘mmm... no lo sé', y me dice: ‘¿querés ser mi novia?’ y yo: ‘¿está seguro?’, y me dice: ‘sí', y yo: ‘bueno, sí' (risas), pero fue muy cómico porque yo le decía: ‘¿está seguro?’.

La verdad es una relación bastante bonita, es muy lindo, tenemos una comunicación muy bonita.

- Entonces, ¿formalmente desde cuándo están juntos?

Desde diciembre ya oficialmente somos pareja. Pasamos una Navidad muy bonita, lastimosamente en fin de año estuve algo enferma.

- ¿Qué tiene Adrián que la hizo darse una nueva oportunidad de amar, el año pasado nos dijo que quería enfocarse más en el amor propio?

Pues eso sigue siendo una prioridad, o sea esto es algo muy bonito de la relación, los dos somos personas bastante ocupadas, que trabajamos mucho en nuestros espacios también, pero eso no quita que la verdad disfrutamos de nuestro momento juntos.

Adri es simplemente es una persona bastante diferente y la verdad fue algo que me hizo querer conocerlo más, es una persona superenfocada, sumamente disciplinada y la verdad es que lo admiro muchísimo, entonces creo que el tiempo en que empezamos a conocernos nada fue como tan impuesto, como que todo fluyó muy natural y me fui dando cuenta de que me gustaba muchísimo la convivencia con él, es una persona que me hace sentir sumamente cómoda, entonces a veces uno tiene una mentalidad que dice: ‘no quiero absolutamente nada’ y, realmente esa fue mi mentalidad desde que yo terminé mi otra relación, pero la vida te da sorpresas dijo Rubén Blades.

Adrián Lizano es cantante, divorciado, padre de dos niñas y le encanta hacer ejercicio.

- ¿Y que más nos puede contar del nuevo galán?

Él es abogado, es cantante, también realizaba artes marciales, es divorciado, es una persona como te digo, un toque disciplinado y de mucho amor a su cuerpo también, es una persona que le encanta el ejercicio y la verdad es que es una persona que me gustó bastante (risas).

- Se escucha muy ilusionada...

Estoy muy contenta, la verdad es que estamos en un bonito momento por eso todo este tiempo que estuvimos conociéndonos y demás, la relación ha estado muy de nosotros y hemos tratado de disfrutar ese espacio.

- Hasta que ya no lo pudieron ocultar más...

Nosotros no estamos escondidos porque no hay ninguna razón para estar escondidos, pero sí dijimos que si en algún momento íbamos a salir no lo íbamos a subir a Internet porque las redes se basan en lo que uno publique, entonces es simplemente manejar la situación de la mejor manera, respetándonos nosotros muchísimo.

La presentadora de Calle 7 dice sentirse muy feliz con su nueva relación amorosa.

- Veo que su prototipo de hombre es así, tatuado, deportista, con buen físico, ¿eso fue lo que le atrajo de primera impresión?

La parte del deporte siempre es fundamental, realmente cuando lo conocía no sabía que tenía tatuajes, no era como parte de las razones por las que salimos, la sorpresa me la llevé después, pero que él sea una persona disciplinada, responsable, eso es para mí sumamente importante. Yo soy una mujer que resuelve y siento que uno también necesita una persona así a la par.