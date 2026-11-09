Este es el novio de Melissa Mora y queda claro que la modelo está muy enamorada

Melissa Mora se mostró muy feliz con su nuevo y joven galán. (redes/Instagram)

La cantante y modelo Melissa Mora está muy feliz en el amor y esta vez decidió dejarse ver muy bien acompañada por su actual pareja, Randy González Chamorro.

Aunque la ramonense nunca ha ocultado que tiene una relación sentimental, lo cierto es que no es muy común que muestre a su novio en sus redes sociales. Sin embargo, este domingo hizo una excepción y llegó acompañada de él a la celebración del cumpleaños de una de sus mejores amigas.

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En las imágenes compartidas, se pudo ver a la pareja disfrutando del festejo, mientras él le daba un tierno beso, dejando claro que el romance marcha viento en popa y que Meli está muy feliz con su galán.

Melissa Mora llegó con su novio Randy González al cumpleaños de su mejor amiga y se mostraron muy feliz. (redes/Instagram)

Se sabe que González es comerciante y que Melissa había contado que él era de San Carlos. Sin embargo, hace unos días algunos seguidores le hicieron ver que tanto él como su familia son de Upala, situación que la artista aclaró que ya conocía.

Al parecer, el muchacho es unos años menor que ella, quien actualmente tiene 38 años, además tiene ganado en la zona norte del país, pues este fin de semana estuvieron por ahí arreando vaquillas.

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Ahora, con esta aparición pública, Melissa dejó ver un poquito más de ese amor que, aunque mantiene lejos de los reflectores, parece tenerla muy ilusionada.