Este es el secreto de Jorge Delgado para tener un cuerpazo sin necesidad de ir a un gimnasio

Jorge Delgado asegura que su cuerpazo no es gracias a las rutinas de un gimnasio.

Jorge Delgado es uno de los modelos más cotizados del país, y a sus 45 años se conserva muy bien sin tener que asistir a un gimnasio.

Su secreto está en la práctica de un programa de acondicionamiento físico, que tiene más de 20 años de hacer en la intimidad de su casa.

El guapetón asegura que el ambiente que se genera dentro de un gimnasio no va con su gusto, porque siente que muchos van por buscar un cambio y terminan perdiendo la perspectiva o el objetivo, y se enfocan en criticar a los demás. Además, es de los que no le gusta que invadan su espacio personal.

“El ambiente que generan las personas que van, no el gimnasio, sumidas bajo esta vanguardia de alcanzar en ambición, desde un frenesí de competencia, no me gusta. A mí me gusta más la parte natural, lo que yo practico desde hace más de 23 años es tensión dinámica (Dynamic-Tension). Eso es una disciplina ancestral que la desarrolló en los 20′s el fisicoculturista Charles Atlas, la continuó Bruce Lee en sus mejores momentos y los académicos de artes marciales, pero en vez de ser relajado, es tensionado y es intencionado, entonces se hace un espacio de 2x2 con tela, sin ropa, en piso de tierra más confortable y vos hacés tensión concentrado; por ejemplo, en los bíceps, las extremidades, las nalgas, las piernas y llevas un corte de energía en una simulación de tensión hasta casi el punto de desgarro y ahí vos soltás enfatizándolo en cada zona, en cada músculo, direccionado con la mente, enfocado en qué es lo que queremos tensar y qué queremos tonificar”, explicó.

Jorge prefiere hacer sus técnicas de ejercicio en la intimidad de su casa.

Jorge mencionó que con esta disciplina se adquiere una fibra tan fuerte que no se necesita alzar pesas para tener fuerza o un cambio muscular.

También es de los que gusta caminar de vez en cuando, pues asegura que con solo unos metros se queman calorías, es bueno para la respiración y para fortalecer las rodillas.

“Es como un yoga intencionado, enviando tensión al punto que usted me ve haciendo eso en media hora y sudo como si estuviera un sauna. Nadie nunca me creyó que yo no voy a un gimnasio, no tengo el cuerpo de un gimnasista, porque el hecho de ir a castigar con tantas repeticiones, flexiones y series un cuerpo, para mí en lo personal no es bueno, no es saludable, y más cuando muchas personas agarran esto como una competencia contra el mundo mismo”, mencionó.

El modelo, quien además es abuelo desde hace un año, contó que él tampoco se cohíbe de comer rico porque lo que hace es “comer con la mente blanca, sin mala conciencia, que lo que me voy a comer me va a hacer daño, yo cuando como, bendigo esos alimentos, los disfruto al máximo, pero sí me cuido en la cantidad”.