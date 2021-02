“Yo hablé con mami y le dije: ‘Mami, yo necesito que usted me busque la manera de hacer un casting para RG Elementos, yo quiero salir ahí’ y ella me ayudó. Conoció de una manera extraña a la productora y le dijo: ‘Es que mi hija quiere hacer el casting’, justamente ese mes estaban en busca cómo de 20 chicos, entonces me dijeron cuándo era, fui, entré y estuve trabajando con ellos un tiempo”, dijo Ramos.