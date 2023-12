Este fue el gran ausente en la “fiesta de la alegría” de De boca en boca

Mauricio Hoffmann, Montserrat del Castillo, Natalia Monge y Bismarck Méndez son los presentadores oficiales de De boca en boca. (Instagram)

En De boca en boca aprovecharon que el miércoles no hubo programa y desde muy temprano se fueron para Quepos, en Puntarenas, a celebrar la fiesta de la alegría.

Presentadores, periodistas y equipo de producción fueron parte de los invitados a la celebración navideña, que fue a bordo de un catamarán y bajo el lindísimo clima y el exótico paisaje del Pacífico costarricense.

Aunque todos estaban invitados a la celebración, hubo un gran ausente en el festejo: Bismarck Méndez, el único presentador del programa que no se enfiestó.

La Teja intentó conversar con el querido Patacón para preguntarle por qué no fue a la actividad de fin de año con sus compañeros, pero no respondió a las llamadas.

En sus redes sociales, Bis compartió historias de que el miércoles participó en el lanzamiento de un vehículo, por lo que presumimos que su ausencia al fiestón se debió a un compromiso comercial.

Quienes no faltaron fueron Montserrat del Castillo, Natalia Monge y Mauricio Hoffmann, el trío que completa el equipo de presentadores estelares del programa.

Bismarck Méndez fue el gran ausente a la fiesta de fin de año de De boca en boca. (Instagram)

También asistieron Gustavo “Tavo” Gamboa y María Fernanda León, quienes presentan el programa cuando alguno de los conductores del elenco oficial se ausenta.

Periodistas y la productora Vivian Peraza también se unieron al fiestón que, según publicó en redes sociales Montserrat del Castillo, estuvo buenísima.

“Venimos de Manuel Antonio de nuestra fiesta de De boca en boca y vengo demasiado feliz y contenta porque la pasé superbién, pero lo que más me llamó la atención fue que disfruté demasiado el mar. Fue un día demasiado provechoso, estuve como tres horas nadando, hice snorkeling, me tiré 50 veces del tobogán que tiene el catamarán, me asoleé. Fue un día demasiado lindo”, contó Montserrat a través de sus historias en Instagram el miércoles por la noche.

Así estuvo el fiestón de la alegría de De boca en boca

Música, felicidad, compañerismo y gran cariño no faltaron en la celebración del programa farandulero, según se evidencia en videos que compartieron los asistentes y en una lindísima foto grupal que dejó en redes la productora Vivian Peraza.