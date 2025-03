Este fue el gran ausente en la fiesta de cumpleaños de Montserrat del Castillo

Montserrat del Castillo celebró sus 36 años con una fiesta que le hicieron en De boca en boca con invitados muy especiales. Fotografía: Captura de pantalla. (Captura/Captura)

Montserrat del Castillo celebró sus 36 años este jueves con un fiestón que le hicieron en De boca en boca con invitados y todo, pero hubo alguien que en el festejo brilló por su ausencia.

Se trata de su esposo, el chef mexicano Jhona Monroy, con quien la presentadora de canal 7 se casó en el 2019 y a inicios de febrero confirmó una crisis matrimonial que los obligó a poner en pausa la relación.

Aunque Jhona es experto en cocina, la producción de De boca en boca eligió al cantante y expresentador René Barboza como el encargado de hacer la paella que sirvieron en la fiesta de Montse, que fue televisada en el programa de este jueves.

También a la actividad llegaron la mamá, la abuelita de Montse y algunos amigos, así como su hijo Jhona, de casi cinco añitos.

Rodeada de familia, amigos y sus compañeros de trabajo, Montse apagó las velas de su queque y hasta reventó la piñata de una fiesta que tuvo inspiración española.

“Gracias a mi familia por estar aquí. Lo más importante es mi familia, mis amigos, la gente que me rodea y que son vitamina para mí. Abuelita, mami, las amo, gracias por forjar la mujer que soy hoy”, agradeció Montse a los invitados a su pachanga.

El 1 de febrero, La Teja informó la crisis matrimonial por la que pasaba Montserrat del Castillo basada en fuentes allegadas a ella quienes confirmaron la separación de su esposo a finales de diciembre.

En esa ocasión ella negó a este medio que tal situación le estuviera sucediendo, pero tres días después confirmó, en De boca en boca, que efectivamente estaba pasando por un mal momento en su matrimonio.

“Jhona y yo decidimos poner en pausa nuestra relación; sin embargo, nos queremos mucho, gracias a Dios. Hemos puesto también todo en manos de Dios. La razón por la que yo no lo he hecho público es porque no existe un divorcio, no existe una demanda de divorcio ni nada, ahorita estamos tratando de solucionar algunas cosas para poder seguir como una familia, si se da, imagínese, yo creo que mi familia sería la más feliz del mundo y sino, pues yo sé que Dios va a tomar el control de cada uno de nosotros”, dijo en esa oportunidad frente a las cámaras de canal 7.

