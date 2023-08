Este galán es profesional y lleva la mitad de su vida dedicada al deporte

Berny Mejías tiene 33 años y desde los 17 hace ejercicio. Fotografía: cesar_pjphoto. (Cortesía)

Berny Mejías Angulo tiene 33 años y desde los 17 lo conquistó un pasatiempo del que dice nunca se llegará a cansar: el deporte.

El vecino de San Pablo de Heredia es un fan de la vida saludable: le encanta ir al gimnasio, nadar, comer bien y promover los hábitos sanos entre quienes lo rodean.

Al gimnasio va los siete días a la semana y, generalmente, durante dos horas en las noches, cuando cumple con todas sus obligaciones como gerente de Recursos Humanos de una reconocida aseguradora.

“El deporte siempre me gustó muchísimo. Es algo que me apasiona. El gimnasio es el lugar donde puedo llegar a desestresarme, a liberar endorfinas y energía. Ahí me encuentro a las personas y amigos con quienes comparto esta pasión que es el deporte”, dijo este atractivo herediano a La Teja.

Su nombre sonó bastante en el modelaje masculino del país hace un tiempo, cuando trabajó para una reconocida marca de ropa y animó muchos eventos donde conoció y se rozó con figuras de la farándula como Marisol Soto o Natalia Rodríguez.

“Esa faceta mía de la animación y del modelaje la he dejado de lado; la fotografía sí me gusta y trato de hacer una sesión cada tres meses”, contó este galán, quien ve en el horizonte un eventual regreso porque tiene ganas de participar en un concurso fitness en algún momento.

Al gimnasio, Berny Mejías asiste los siete días de la semana, pero sí reconoce que el día siete es más relajado en máquinas. Fotografía: cesar_pjphoto. (Cortesía)

Con miras a eso, el gusto de él por las máquinas de gimnasio lo viene complementando con unos hábitos mucho más rigurosos que adoptó desde hace un año, entre ellos dejar cualquier comida que no fuera saludable y mantener estrictas metas en cuanto a niveles de peso y grasa corporal. Eso sí, él recomienda hacer este proceso de la mano de un profesional en el área, el de él se llama Joseph León.

“Si tenemos una vida saludable es posible que tengamos una vida más larga. Hace un año hice un cambio en mis hábitos, y en el futuro me gustaría competir, pero para ese momento tengo que estar 100 por ciento seguro de que estoy en las condiciones que quiero estar”, comentó.

Su bandera

Pero como mucho “del aire que respira” Berny tiene que ver con vida saludable, él siente un gran compromiso de promover e influenciar a ese estilo de vida desde la trinchera que pueda.

A Berny Mejías le gustan las rutinas de cuerpo completo.Fotografía: cesar_pjphoto. (Cortesía)

Ahora como alto ejecutivo de la empresa para la que trabaja, dice que busca acuerdos y convenios que impacten a las personas que tiene bajo su mando en materia de deporte, ejercicio y hábitos saludables.

Del trabajo físico que él hace para mantenerse en forma, dice que responde a una rutina enfocada en entrenar el cuerpo en su totalidad y no un solo músculo.

Él no tiene un músculo favorito para darle “más cariño” en el gimnasio, de hecho, su recomendación a las personas es buscar una rutina de tres días a la semana con ejercicios “full body”.

Lo mejor de todo es que el corpulento gerente empresarial compartió su rutina de cuerpo completo, la cual hace tres veces a la semana. Los otros días los dedica a otros ejercicios.

La rutina “full body” de Berny es de una sola serie de 15 repeticiones por cada ejercicio en prensa inclinada (para glúteos), remo con cable sentado (para la parte alta de la espalda), pecho con barra en banco plano (para el pecho), prensa de hombros con mancuernas (para los hombres) y jalones con barra recta (para los tríceps).

Otros de los ejercicios que incluye en esa rutina son encogimiento de muñeca con barra (para el antebrazo) y encogimientos (para la zona abdominal).

Entre cada serie de su rutina, él descansa 30 segundos y eso le recomienda a la gente. Fotografía: cesar_pjphoto. (Cortesía)

Entre cada ejercicio, Berny sugirió a la gente un descanso de 30 segundos.

El exmodelo aseguró que con esa rutina las personas van a ganar mucho músculo y fuerza y van a quemar bastante grasita; es decir, vamos a tener lo que todos queremos.

Así que póngala a prueba y nos cuenta cómo le va.