Este jueves inicia el programa que le hará competencia a De boca en boca

Este jueves a las 6 p.m., inicia el programa de chismes que le hará competencia a De boca en boca.

Se trata de Fama 506, un espacio de espectáculos del nuevo Canal 1, del que según afirman los protagonistas, dará mucho de qué hablar.

Entre los presentadores hay caras conocidas del medio de la farándula, aunque la mayoría tiene poca o nula experiencia en tele.

Una de ellas es la Miss Costa Rica 2021, Valeria Rees, quien estará acompañada de la exreina de belleza Ingrid Solís, el experto en concursos de belleza Erick Solís y Vivi Ro, que es astróloga, modelo y entrenadora personal.

LEA MÁS: Periodista mandó a una exmiss Costa Rica a buscar trabajo como secretaria

En las redes sociales del espacio de chismes, han estado mostrando adelantos de lo que será y se ve que tendrá un tono relajado y quizá polémico, porque a más de uno se le puede ir la lengua, aunque sus protagonistas dicen que no.

“Estoy superemocionada y contenta porque la verdad el concepto me encantó, sí quería participar en este tipo de programas desde hace mucho tiempo porque me fascina la televisión, después de los certámenes me di cuenta de que hablar era lo mío. El concepto de este programa va a ser un poquito diferente a lo que mucha gente espera de un programa de farándula, porque no lo vamos a hacer de una manera tan criticona, que es algo que no nos gusta mucho, más bien que sea informativo y que de cada relato, saquemos algo positivo y por eso acepté”, dijo Rees en sus redes sociales.

Fama 506 es el nuevo espacio de chismes del país. Instagram.

Recordemos que Canal 1 se lanzó de manera oficial este miércoles 15 de marzo y poco a poco se podría ir viendo en las diferentes cableras.

Fama 506 llega a hacerle competencia a De boca en boca porque si bien están en horarios diferentes, son los dos únicos espacios de este tipo que existen en la televisión nacional.