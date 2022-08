Este martes no hay ¿Quién quiere ser millonario? ¿Sabe por qué?

Julio Grooscors, ¿quién quiere ser millonario?

Si es de los que está deseando que llegue el martes para ver ¿Quién quiere ser millonario? le contamos que tendrá que esperar un día más.

Este martes no habrá programa debido a la transmisión del partido del Mundial sub-20 entre las selecciones de Costa Rica y Brasil. Este partido será la despedida de las jugadoras costarricenses del campeonato que se lleva a cabo en nuestro país, pues ya están eliminadas.

Participante de ¿Quién quiere ser millonario?: “En esa silla uno duda hasta del nombre de la mamá”

Como Teletica canal 7 tiene los derechos exclusivos de transmisión del torneo, tendrán este martes el juego en directo y decidieron pasar el programa de trivias para este miércoles a las 8:00 p.m.

Lo mismo ocurrirá el domingo 28 de agosto, día en el que no se transmitirá el programa Dancing with the Stars, pues ese día será la gran final de Mundial Sub 20.

Ya lo sabe, ármese de paciencia y si tiene ganas de entretenerse esta noche vaya vea a la Selección Femenina Sub 20 al Estadio Nacional y apoye a las muchachas que han hecho un gran esfuerzo por dejar el nombre de nuestro país muy en alto.