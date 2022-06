Participante de ¿Quién quiere ser millonario?: “En esa silla uno duda hasta del nombre de la mamá”

Katherine Sánchez Zúñiga se llevó dos millones de ¿Quién quiere ser millonario? Cortesía.

Una turrialbeña ingeniera en biotecnología destacó este martes en ¿Quién quiere ser millonario?

Se trata de Katherine Sánchez Zúñiga, quien logró llevarse dos millones de colones al llegar a la pregunta 9, del espacio, que todavía presentado por Gustavo Rojas.

Sánchez se mostró muy emocionada con su participación, donde se notó divertida y analítica con cada una de sus respuestas, pues no quería equivocarse.

“Fue una experiencia muy bonita, difícil de explicar porque se mezclan muchas emociones, don Gustavo y el elenco de Teletica fueron muy agradables, pero sí me sentí muy nerviosa, en esa silla caliente uno duda hasta del nombre de la mamá, aunque sepa la respuesta”, aseguró, la participante después del programa.

La pregunta que la hizo retirarse fue: ¿En cuál administración se le agregó el humo a los volcanes en el escudo? La respuesta correcta era de la de José María Figueres, pero ante la duda, Katherine mejor decidió retirarse.

“Yo había leído sobre símbolos nacionales y sí sabía que le agregaron el humo y le cambiaron el color a las montañas, pero no sabía y como ya no tenía más comodines, no pude llegar a la zona segura”, afirmó.

La platita que se ganó la usará en un viaje que estaba planeando con sus papás, aunque tendrá que cambiar el destino porque no se llevó tanto como esperaba.

Katherine Sánchez Zúñiga,hizo buena química con Gustavo Rojas. Cortesía.

En cuanto al otro participante, Geoffrey González, quien tiene una discapacidad visual, llegó a la pregunta número 7, pero no lo logró terminar su participación y por tanto, tendrá que regresar a la silla caliente la próxima semana.

De momento, había utilizado únicamente un comodín por lo que tendrá tres más para pulsear el gran premio de 30 millones de colones.