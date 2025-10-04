Esteban Ramírez, líder del grupo Percance, dará un concierto inolvidable en México

Esteban Ramírez, vocalista y líder de Percance, vivirá un gran momento este fin de semana en México. (Jorge Navarro para La Nacion)

Esteban Ramírez, líder y vocalista del grupo Percance, se prepara para dar uno de sus mejores conciertos, pues, por primera vez, cantará ante 20 mil personas.

El músico costarricense está que no se la cree, ya que a pesar de que están acostumbrados a llenar sus conciertos en Costa Rica, esta vez la presentación será en México, donde ahora están haciendo carrera musical.

LEA MÁS: Exmiembro de Percance sufrió terrible susto por bala perdida que cayó en cuarto de su hijita

Resulta que Percance fue invitado a abrir el concierto de la banda argentina Caligaris, que se presentaría este sábado 4 de octubre en Arena Ciudad de México, donde acudirán más de 20 mil personas.

“Nosotros hemos venido a México y recuerdo que hemos tenido público de 100, 150 personas, luego abrimos el concierto de Caligaris en el Pepsi Center (2015) y luego pasamos a tocar en un lunario; o sea, donde caben 600, 700 personas, pero ahorita en este serán más de 20 mil personas”, dijo Ramírez muy feliz y emocionado por lo que estaba por vivir.

LEA MÁS: Esteban Ramírez de Percance enfrentó un momento incómodo en México por escuchar un audio en su celular

La banda Percance se formó en 2007 y ahora solo Esteban Ramírez y otro músico más siguen con el proyecto en México, donde buscaron nuevos músicos.

Esteban contó que estaba muy preocupado porque no sabe cómo reaccionará el público, si habrá gente que conozca la música de Percance o si les gustará lo que van a tocar.

De hecho, aprovechará esta gran vitrina para poner en las pantallas parte de los videos que tiene grabados el grupo, así como imágenes de otros conciertos para que el público vea que han grabado hasta con los Auténticos Decadentes; es decir, para que vean que no son una simple banda, sino que tienen su gran trayectoria.

El año pasado, la banda nacional anunció que algunos de los integrantes originales se saldrían y que Esteban Ramírez y Felipe Sandoval continuarían con el grupo en México.

Sin duda alguna, esta es una gran oportunidad que vivirá el grupo, el cual espera que, algún día, sean ellos los que llenen auditorios y estadios en todo el mundo.