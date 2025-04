Esteban Ramírez de Percance enfrentó un momento incómodo en México por escuchar un audio en su celular

Esteban Ramírez, vocalista y líder del grupo nacional Percance, vivió un incómodo momento en México, todo por escuchar un audio que le enviaron a su celular.

Albert Marín

El cantante contó que pasó un momento muy inusual dentro de un carro de Uber, lo que le causó mucho asombro y a la vez risa, y que por eso no podía dejar de contárselos a sus seguidores; principalmente, por una curiosidad que le pasó al final.

Según explicó, la noche del jueves iba a verse con un compa, pues asistirían a un concierto, por lo cual pidió un servicio a la plataforma de transporte privado y, al principio del viaje, iba todo bien.

Sin embargo, a los pocos minutos decidió escuchar un audio que le mandaron y decidió ponerlo en velocidad 2x para tratar de contestar más rápido porque eran asuntos de trabajo.

“Llevaba como 10 segundos el audio y en eso me ve por el retrovisor (el conductor) y me dice: ‘podría ponerse los audífonos’. Muy respetuoso, yo dije: ‘no ando los audífonos, señor’. Muy respetuoso también me contestó: ‘entonces podría, por favor, no escuchar audios, es que me molesta’. Y yo: ‘¡¿qué?!‘, y dice: ‘sí es que me incomoda, el viaje es para que todos la pasemos bien y yo no la estoy pasando bien’“, relató.

Esteban señaló que el conductor se detuvo, puso las luces intermitentes y le pidió que se bajara de su carro, porque no le gustó lo que le dijo.

Antes de bajarse del auto, lo grabó en video para exponerlo en sus redes y denunciarlo después en la aplicación y aquí es donde vino otra sorpresa que se llevó.

Tras compartir el video en el cual el conductor lo deja botado, resulta que uno de sus seguidores en México lo vio y le contó que a él también le hizo lo mismo.

La fan le explicó que a ella le dijo que se bajara del carro por irse poniendo labial y porque se iba moviendo en el asiento de atrás.

“Hoy pasó algo muy loco, díganme cómo en una ciudad tan grande, con miles y miles de habitantes, con miles y miles de ubers, una persona que me sigue se haya subido a ese mismo Uber y la haya tratado mal, ¿imposible, verdad? Yo diría que eso es imposible, pero no. El martes, el mismo señor la iba a regañando porque se puso labial y porque se movía", explicó mientras mostraba las capturas que evidenciaban que era el mismo conductor llamado Mario Antonio.

El cantante de Percance estaba que no podía creer lo que le había pasado y mucho menos que entre los millones de personas que hay en México a alguien más le pasara algo similar y lo contactara.

Ramírez ahora está haciendo su carrera musical en México, donde vive solo.