¿Estefany “la Peke” Quesada tiene OnlyFans?

Estefany Quesada mejor conocida como La Peke sacó de dudas a sus seguidores.

La excombatiente Estefany Quesada, mejor conocida como la Peke, sacó de dudas a varios de sus seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa pelinegra aclaró varias inquietudes que la gente tiene sobre su trabajo, pero sin duda lo que más llamó la atención fue cuando le preguntaron si hacía contenido para adultos en OnlyFans.

“Chicos, que no estoy haciendo OnlyFans, no me pregunten por ese tipo de cosas, me estoy dedicando a un negocio de marketing digital”, respondió.

Quesada, un poco molesta, les pidió a sus seguidores que por favor no le preguntaran más sobre asuntos que no fueran de trabajo.

También dijo que ha recibido mensajes de gente pidiendo ayudas económicas, pero aseguró que en este momento ella no está ayudando a estas causas, como en algún momento lo hizo.

LEA MÁS: Excombatiente Estefany “la Peke” Quesada dio a entender que su vida corre peligro

“En este momento no estoy ayudando a causas. Ahorita no me puedo poner a investigar para ver si es verdad, quizás más adelante si pueda ayudar”, concluyó.