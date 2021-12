Excombatiente Estefany “la Peke” Quesada dio a entender que su vida corre peligro

Estefany Quesada, la "Peke", fue parte de Combate durante los primeros años del programa. Foto: Facebook

Estefany Quesada, modelo y exparticipante del programa Combate, se destapó en su Instagram y dio a entender que su vida corre peligro.

Quesada, quien es más conocida como la Peke, contó la madrugada de este martes que está pasando por una situación difícil y que decidió no seguir callando.

Según contó, al parecer, ha estado en una relación bastante tóxica con una persona a la que ya no soporta.

Aseguró que en los próximos días hará una transmisión en vivo para contar este infierno.

“Tengo que contarlo por mi seguridad y porque ustedes se merecen saber lo que está pasando. Voy a contar toda mi historia, todo lo que he vivido y con quién fue, lamentablemente todo mundo se va a dar cuenta de todo con pruebas.

“Muchas mujeres no lo hacen y yo sí lo voy a hacer. Nadie se imagina lo que estoy pasando en este h... momento”, enfatizó.

Agregó que dará el mensaje con el fin de ayudar a muchas otras mujeres que viven problemas similares como el de ella y no quieren aceptarlo.

“A veces la gente cree que uno es feliz y no es así, uno tiene mil problemas. No se imaginan lo que estoy pasando y a lo que yo sobreviví. No voy a decir nombres, pero todas las personas saben quién es.

“Es difícil, pero lo voy a hacer público. Ojalá que las chicas que anden con personas tóxicas, con maes que les falten el respeto, con esto que les voy a contar reaccionen, yo he pasado cosas drásticas con una persona tóxica y manipuladora, ojalá pueda llegar a muchas personas con mi historia para que reaccionen y se alejen.

“No saben cuánto he sufrido, llevo más de tres años y toda la gente sabe quién es”, fue parte de lo que aseguró en Instagram.

La Peke confirmó que se había tomado unos tragos cuando grabó esas palabras y que lo hizo para tomar fuerzas para contar su historia.

Ayer reafirmó sus palabras y prometió dar más detalles.