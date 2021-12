Estefany “Peke” Quesada no reveló el nombre de su supuesto agresor porque está amenazada

La exparticipante de Combate Estefany Quesada, mejor conocida como la Peke, confirmó que está pasando una situación difícil, pero dijo que no dará más detalles porque está bajo amenazas (no se sabe si judiciales o de otro tipo más grave).

La joven hizo un en vivo la noche de martes, en su Instagram, luego de que el lunes prometiera que contaría con nombres y apellidos todo lo que estaba viviendo, al parecer, una situación de violencia con una expareja, la cual la hace temer hasta por su vida.

[ Excombatiente Estefany “la Peke” Quesada dio a entender que su vida corre peligro ]

Sin embargo y a pesar de que durante todo el martes anunció la transmisión, en el momento dijo que no podría profundizar, pues luego de hablar con su abogado entendió que era lo mejor.

También cambió un poco el discurso, ya que afirmó que eso pasó hace un par de años y no en la actualidad, como había dicho en sus historias la noche del lunes.

Estefany "Peke" Quesada está pasando por un rato nada agradable. Instagram.

“Fui víctima de agresión sicológica, física y verbal. Me costó mucho salir de ahí, eso fue hace como dos años, estuve con esa persona bastante rato, terminamos y seguimos siendo amigos, pero ni así, también seguían las agresiones y todas las humillaciones y demás. La gente cree que las personas de la farándula no tenemos situaciones y no saben todo lo que tenido que pasar y lo que callo y no quiero seguir haciéndolo.

“No puedo referirme al tema, no les puedo contar, desearía contarles demasiado, qué fue lo que me pasó, pero no puedo, tengo que cuidarme en esa parte, en su momento lo voy a decir. Estoy en este en vivo para agradecerles, darles un consejo a las chicas que lo necesitan”, afirmó.

Durante la transmisión, Estefany recibió algunos comentarios un poco groseros, incluso varios de un perfil falso del OIJ y ella asumió que era esa persona que le ha hecho daño, pero que no dio la cara y por eso lo bloqueó mientras conversaba.

Otros le criticaron que haya anunciado tanto su en vivo y que no haya contado lo que pasó.

“Me podría involucrar en un problema y no quiero involucrarme en un problema más. Tengo que cuidarme en salud, con lo que hablo y con lo que digo, sí me están amenazando, sí tuve amenazas por parte de esa persona y el abogado me dijo que no lo hiciera”, aseguró.

Debe pedirlo

La Teja consultó con el INAMU si una vez que está la denuncia en redes sociales ellos pueden actuar de oficio para evitar que el caso vaya más allá y nos comentaron que no pueden hacerlo.

“No, por varias razones: la primera es que la persona debe poder decidir el lugar al que desea acudir para su atención. Algunas personas prefieren la atención privada sicológica o legal, incluso, algunas no han decidido si la desean.

“La segunda razón es que no tenemos capacidad para rastrear en redes ese tipo de situaciones. Sin embargo, nuestra institución tiene una amplia puerta de ingreso, que es nuestro despacho en 9-1-1. Su acceso es amplio por cobertura de horario y de territorio. De allí se deriva al servicio que se ajuste a la necesidad de la persona solicitante”, nos explicaron mediante la oficina de prensa.