Esto contestó Renzo Rímolo a seguidor por la lluvia de críticas a su contenido

No importa el lugar en que se encuentre el comediante Renzo Rímolo, este siempre trata de sacarle una sonrisa a sus seguidores con el contenido que hace; sin embargo, a uno de ellos algo no le gustó y se enojó.

Por medio de sus historias de Instagram, el comediante contó que estaba en México, y grabó un video para sus seguidores, en el que se ve se que se toma un vaso con agua y dice:

“Nada como empezar el día con un vasito con agua, vamos a ver que nos trae México, México”, después sale tirado en el piso (como fallecido), y escribió “1989-2023″, con una música de fondo instrumental.

Un seguidor vio el contenido, se molestó y le escribió al comediante; “Cero gracioso, la burla, pensaría que el contenido fue en mayor parte de su acompañante, no es lo suyo, pero igual me la pel… los dos”.

Por su parte, Renzo no se quedó de brazos cruzados y le dijo: “Mae deje de seguirme, pero ya. La comedia incomoda… La comedia habla de verdades. Es un hecho que el agua de tubo en México no se puede tomar porque puede causar daños; obvio, lo exagero porque es comedia, no se si realmente alguien se pueda morir; seguramente, le da diarrea nada más, jaja”.

Así mismo en el mensaje que le envió le contó que en México el aire es muy contaminado, y que debido a esto sus mocos eran negros y que habían contado que a veces a las personas les sangra la nariz.

“Yo lo exagero y me ‘muero’. Viniendo de un país como Costa Rica donde somos privilegiados en tener agua de tubo para tomar y aire más fresco que en Ciudad de México, pues es sorprendente y así comunico yo las cosas”, escribió Renzo.

El comediante anda en compañía de Pablo Ugalde, mejor conocido como Yo soy pollo, a quien se refirió el seguidor del influencer, por lo que le terminó expresando: “No me tome en serio mae.. Este perfil es de comedia, fue mi idea 100%. Así que si le incomoda la verdad puesta de manera cómica, mejor me deja de seguir”.

En el perfil de Instagram del comediante se le ha visto pasándola bastante bien con su amigo, hasta compartieron una pelea mexicana.