Esto dice hija de Ginnés Rodríguez y Gerardo Zamora tras debutar como presentadora de televisión

Luciana Zamora Rodríguez debutó como presentadora de televisión. (Cortesía Repretel)

Luciana Zamora Rodríguez, hija de los queridos periodistas Ginnés Rodríguez y Gerardo Zamora, vivió un momento muy emocionante y especial en su vida este viernes.

En la víspera del Día del Niño (este sábado 9 de setiembre), Lu, de 10 años, tuvo la oportunidad de presentar Informe 11: Las Historias, el programa de Repretel donde trabaja su mamita.

La niña presentó el primer bloque del programa de canal 11 al lado de Samantha Fallas, hija del productor de Repretel, Frederick Fallas.

Ambas pequeñitas encantaron con su desenvolvimiento frente a las cámaras y eso nos hace pensar que, en unos años, serán las nuevas figuras de la televisión nacional.

La Teja conversó con Luciana, quien dijo que estaba muy feliz y emocionada con la oportunidad que le dieron, aunque sí reconoció que sintió nervios.

Luciana Zamora presenta Informe 11

“Cuando comencé, sí estuve un poquito nerviosa porque solo tuve ayer (el jueves) para practicar y era un párrafo grande, y me sentía nerviosa, pero también contenta por estar ahí. Eran nervios y emoción”, contó la pequeñita a este medio.

Ante los nervios que tenía, su mamita, quien es una experimentada en la pantalla, le dio algunos consejos y recomendaciones, como el ser bastante natural frente a la cámara.

“Me dijo que no me aprendiera todo lo que tenía que decir de memoria, que también lo dijera con mis propias palabras y que sonriera bastante”, mencionó la niña vía telefónica.

Lu y Samantha presentaron dos notas: una que tuvo que ver con una oportunidad de unos niños de Quepos que visitaron el cine en San José, la mayoría por primera vez; y otra relacionada con una banda de una escuela que se alista para los desfiles del 15 de setiembre.

Luciana contó que ya por su cabecita le había pasado la idea de presentar noticias en algún momento de su vida. “Pero más adelante, no ya, pero cuando me dijeron de esta oportunidad, me emocioné mucho y me puse muy feliz”, aseguró.

De hecho, al estar en televisión este viernes, le dieron ganas de ser como su mamita cuando sea grande.

“Sí me gustaría ser como mi mamá. Me gusta como se ve ella en la tele, como la maquillan, como se aprende todo rápido. Lo famosa que es y como la quiere la gente”, refirió.

Sobre su otra compañerita presentadora, Samantha, dijo que ya la había conocido una vez en La Matraca, programa de temporadas de canal 6, y que se llevaron muy bien.

Ahora Luciana está emocionada por lo que le vaya a decir la gente después de salir en tele.

Samantha Fallas y Luciana Zamora por poco le roban el trabajo a Ginnés Rodríguez y Charlyn López. (Cortesía Repretel)

“Pienso que me van a decir que me veo muy bonita, que qué carga y que cómo no me puse tan nerviosa. Me gustaría mucho que me volvieran a invitar”, comentó Lu.

Aunque fue la primera vez presentando, no fue la primera aparición de Luciana en la pantalla chica. En mayo del año pasado había salido en Buen día modelando vestidos de Primera Comunión.

Luciana muy feliz presentando Informe 11

¿Y qué dice la mamá?

Ginnés Rodríguez, por su parte, dijo a La Teja que ella estaba orgullosísima de su hijita, que salió igual de “bombeta” que ella.

“Ella salió igual que la madre, más bombeta. Se lo dije casi que en la pura noche (lo de salir en tele), tuvo que correr para aprenderse los textos, pero estas experiencias hacen que a uno se les muevan las maripositas más de la cuenta”, consideró Ginnés.

Samantha Fallas y Luciana Zamora en Informe 11: Las Historias. (Cortesía Repretel)

“Estoy muy orgullosa de mis hijos porque todos los papás lo que queremos en esta vida es que ellos sean felices, según lo que ellos escojan y he visto que a los dos (Marcelo, es el otro) les encanta mucho el tema de la comunicación”, agregó la experimentada periodista y presentadora de televisión.