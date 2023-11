Esto dice la familia de Lucas Guerrero ante su sorpresiva salida de Nace una estrella

La familia de Lucas Guerrero siempre llegó muy bien identificada a cada gala de Nace una estrella. (Lilly Arce Robles.)

Lucas Guerrero se convirtió en el eliminado de la categoría de niños en la semifinal de Nace una estrella, sorprendiendo a muchos seguidores del programa, pues el pequeño de 9 años siempre estuvo entre los favoritos de ganar la final.

Al terminar el undécima gala el desamparadeño nos confesó que se sentía muy triste de abandonar la competencia, pero que a la vez se iba feliz por dos grandes razones.

“Nace me deja mucho aprendizaje y lo mejor que me dejó fue la amistad y cariño de todos. Al principio no nos saludábamos tanto porque apenas nos estábamos conociendo, pero después nos hicimos una familia”, dijo.

Además, contó que lo que más extrañará ahora será a los jueces, camarógrafos del canal y en especial a los profesores María Marta López y Luis Montalbert.

“Dios es el que sabe y bueno, Él decidió que quedara fuera del concurso”, mencionó muy sereno al terminar el programa.

Lucas fue el eliminado en la semifinal y falló en una de sus presentación lo que le habría pasado la factura. (Lilly Arce)

También conversamos con su abuelita, doña Bernardita Monge Navarro, quien comentó que ellos como familia están muy tranquilos con el resultado final porque vieron que Lucas siempre dio lo mejor en cada gala.

“Uno hubiera querido que él llegara a la final, pero es lo que es, y creo que Lucas se lleva el corazón de Costa Rica porque era demasiada la gente que lo apoyaba, nosotros nos quedábamos sorprendidos cómo la gente lo ha querido desde el principio, él tiene una luz especial que va a seguir brillando”, dijo la orgullosa abuela.

Lucas en la semifinal de Nace una estrella

Ella además contó que se sintió muy acongojada cuando vio que se le olvidó la letra de la canción y que le dieron muchas ganas de subir al escenario para abrazarlo.

“Tenía que ser valiente y lo hizo. La reacción normal habría sido agarrarlo y abrazarlo y no permitir que lo lastimaran, pero no se puede, hay que dejarlo que viva la experiencia y lo logró con mucha valentía”, mencionó la abuela.