Jueces de Nace una estrella señalan al culpable de eliminación de Lucas Guerrero

Lucas Guerrero, de 9 años, salió eliminado de Nace una estrella en las semifinal del concurso. (Lilly Arce )

La salida del pequeño Lucas Guerrero del programa Nace una estrella, a una gala de la gran final, dejó a muchos con la boca abierta y culpando a los jueces Joaquín Yglesias, Marvin Araya y Ricardo Padilla.

El vecino de Desamparados, de 9 años, siempre fue uno de los favoritos del público y en varias ocasiones recibió nota perfecta por su excelente interpretación vocal; sin embargo, en la semifinal tuvo un pequeño fallo que le pasaría la factura, tras olvidarse de la letra de una de sus canciones.

Conversamos con los tres jueces al terminar la gala para conocer qué fue lo que realmente pasó para que lo dejaran fuera de la final.

“La gente vota y la gente lo dejó en tercer lugar por falta de votos. Hoy tenemos que ser justos, se le olvida la letra y todos los demás lo hacen mejor, di, aunque uno lo quiera mucho, tiene que ser justo. Ser bueno es muy fácil, ser justo es muy difícil, pero sí vamos con el corazón partido todos porque el chiquillo ha hecho un actuación extraordinaria, pero la gente no votó, la misma gente lo dejó de último en la votación”, dijo Marvin Araya.

LEA MÁS: Las emotivas palabras de Rodrigo Lagunas a Lucas Guerrero tras su eliminación de Nace una estrella

A Lucas se le olvidó la letra de la primera canción que le tocaba interpretar frente al jurado. (Lilly Arce)

El cantante Ricardo Padilla, por su parte, dijo sentirse mal por su salida, por el cariño que le agarró a Lucas.

“Costó una barbaridad tomar la decisión. Todos son buenos, hay que tomar una decisión y pensar que la final tiene que presentar algo un poquito diferente, más de voz, más de calidez, de caché. Yo a Lucas lo veía en la final, pero bueno”, manifestó.

El juez Joaquín Yglesias sí nos habló más amplio y tendido de qué fue lo que pesó para tomar la decisión final.

- ¿Qué pesó para eliminar a Lucas?

Realmente fue muy sorpresivo, yo honestamente veía a Lucas en la final y porque no hasta como ganador, uno de los favoritos, sin duda, pero, ¿qué pasa?, lamentablemente el formato es así, hay un reto y Lucas se vio en la posición de reto, extrañamente en la calle uno escucha mucho apoyo para Lucas, pero pocos votos, porque sino no hubiera estado en zona de reto. La responsabilidad no es 100% de los jueces, nosotros calificamos lo que vemos en la escena, pero si el público no los apoyan, van a ir a reto, ese es el formato.

Los tres niños se fueron a reto en el semifinal y en la categoría de adultos Jafet Jeréz y César Fuentes, éste último salió eliminado. (Lilly Arce )

- ¿Qué le pasó con el reto, si se escuchó bien?

¿Qué pasa?, que Mariser lo hizo muy bien y Jeremy lo hizo muy bien y Lucas, aunque lo haya hecho bien, lo hizo tal vez con una canción que no lucía tanto sus posibilidades vocales y pues tuvimos que basarnos en ese criterio. Nosotros queríamos pasar a los tres a la final, pero si hubiéramos hecho eso teníamos que hacerlo también en adultos, porque también estuvo muy parejo, y no se podía, la producción no nos dio luz verde.

- Personalmente, ¿le dolió eliminarlo?

Muchísimo, por supuesto. Siempre duele más un niño, porque es más tierno y tal vez no tiene las defensas que uno ha creado en la vida como adulto, con los rechazos, con los problemas, es durísimo, durísimo y de verdad el carisma que tiene, yo lo veía a él en la final y cuidado no siendo uno de los ganadores, porque sé el apoyo que tiene, sin embargo, últimamente hemos venido viendo, nosotros teníamos acceso a las votaciones de vez en cuando y veíamos cómo iba el asunto, claramente no era uno de los primeros, porque fue a reto, la gente no lo apoyó como tal vez todos esperábamos y el reto es una moneda al aire.

- ¿Qué pensó en el momento cuando se le olvidó la letra en su primera presentación?

Hoy fue una noche que tal vez le pasó la factura la parte sicológica, porque no estuvo bien en sus presentaciones, sobre todo en la primera, eso pues también no lo ayudó, verdad, le movió la confianza un poquito. Siento que en el reto también fue la escogencia de la canción (El rey, de Vicente Fernández) que tal vez no lo ayudó a lucir más su voz y Mariser sí eligió una canción donde ponía todo su potencial en juego y eso fue lo que la salvo, y obviamente, Jeremy también.

LEA MÁS: A participante de Nace una estrella se le olvidó la letra de la canción y ojo lo que pasó

Los jueces pasaron varios minutos debatiendo quién debía abandonar la competencia a una semana de la final. (Lilly Arce )

- ¿La canción del reto la escogen ellos o se las asigna la producción?

Ellos la escogen. A estas alturas no es que la producción asigne las canciones, ellos hacen unas propuestas o lista de canciones y nosotros los jueces normalmente escogemos las canciones que ellos van a interpretar. El reto sí es 100% elección de ellos, en el caso de los niños, imagino que los papás también tienen una influencia, pero lamentablemente este es el formato. A nosotros nos van a odiar por sacar a las personas, pero es así, no pueden haber siete ganadores, es un ganador y en la final igual va a doler porque solo va a ganar uno.

- ¿Desde su perspectiva, cómo siente que va estar la final?

Está muy reñida. Tenemos uno que es un showman (Jeff On), pero que tiene sus fortalezas y debilidades, tampoco es perfecto, por ejemplo, su fortaleza es el show, el entretenimiento, pero no es tan fuerte en baladas, como Jafet, por ejemplo. Por otro lado, ninguno es roquero, como lo es Ana, que también es un elemento muy lindo, y ninguno es multiinstrumentista y músico como lo es Gustavo, entonces creo que es una final bastante variada y gracias a Dios ahora la responsabilidad ya no recae en nosotros, sino sobre el público, así que si alguien quiere apoyar a alguno de los artistas tiene que votar por ellos, porque por más que uno los apoye y los siga, sino votan, no van a ganar.