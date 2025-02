Esto dice Teletica ante críticas sobre las audiciones de artistas “ya conocidos” en Nace una estrella

Las audiciones de Nace una estrella inicieron el 17 de febrero y se espera recibir a cerca de 2000 aspirantes, para solo 15 cupos. (JOHN DURAN/John Durán)

Desde que iniciaron las audiciones de Nace una estrella, en Teletica, en redes sociales no han dejado de criticarlos al ver que llegan a hacer prueba gente que ya tiene experiencia para el canto o bien que tiene su trayectoria musical.

Ese fue el caso del humorista Adolfo “Opo” Marín, quien le tiró a la producción del programa al ver que el jueves audicionó el cantante nacional Joseph El Salse, quien tiene más de 10 años de cantar en bares y restaurantes y hasta en Sábado Feliz ha estado de invitado. Incluso con varias giras internacionales en su currículum.

“Me parece y, como fiel seguidor de este maravilloso formato, deberían de poner reglas y ver quién es, quiénes tienen el derecho de conseguir esa estrella. No es de buen ver que pongan a un principiante con un personaje ya reconocido, profesional y con currículum, es como poner al maestro con el alumno a hacer un examen, lógico mucha ventaja por delante”, escribió “Opo” en una parte de su comentario en Facebook.

Este fue el comentario que le puso Opo Marín a Joseph El Salse al ver que fue a audicionar a Nace una estrella. (redes/Facebook)

Ante esto, la productora Vivian Peraza salió a defender el formato y aclaró que Nace una estrella es “una plataforma dedicada a promover a los artistas nacionales, con el objetivo de impulsar su música y exponerla a una audiencia más amplia a través de la televisión”.

Joseph El Salse llegó a audicionar a Nace una estrella

Asimismo, recalcó que la producción no tiene “conocimiento previo” de quiénes ingresan al sistema para inscribirse y que ya los conocen cuando llegan, precisamente, a hacer la audición el día y la hora que se les asigna.

“Reconocemos que en nuestro país existen limitadas oportunidades para los artistas nacionales, por lo que no podemos cerrar nuestras puertas a aquellos que desean cumplir su sueño de ser reconocidos en la industria musical. No obstante, el proceso de audición y selección de participantes es uniforme para todos los inscritos. Los aspirantes deben solicitar su cita a través de nuestras plataformas, cumplir con los requisitos establecidos y presentarse ante el jurado”, dijo.

Joseph Ríos, mejor conocido como Joseph El Salse, cantante nacional, fue a probar suerte al programa de Teletica. (redes/Facebook)

Por su parte, el cantante Joseph El Salse le respondió a Opo que no siente que le esté quitando el campo a “un novato”, como escribió en su comentario, y que tampoco le da vergüenza intentar entrar a un programa tan popular.

“Vergüenza me daría estar haciendo algo incorrecto o venir y pisotear la imagen de alguien y a costillas de eso brillar, no sé, lo que sea, eso sí me daría vergüenza, que me agarren haciendo algo que no es correcto”, dijo el artista.

LEA MÁS: Conocida cantante con 16 años de trayectoria pasa directo a la otra ronda de Nace una estrella

Días atrás la producción del 7 dio a conocer que la cantante Jéssica López Cambronero, la guapa vocalista de la banda nacional Buena Calle, llegó a audicionar y quedó seleccionada de una vez para la segunda audición.

Jéssica tiene más de 15 años de trayectoria musical, por eso también mucha gente criticó su escogencia.