Joseph El Salse se defiende de críticas de Opo Marín y aclara por qué fue a Nace una estrella

Joseph Ríos, mejor conocido como Joseph El Salse, fue a audicionar a Nace una estrella pese a tener una carrera como artista. (redes/Facebook)

El humorista Adolfo “Opo” Marín criticó duramente al cantante Joseph El Salse por ir a audicionar a Nace una estrella, pues según él, le está quitando la oportunidad o el espacio a “novatos” que quieren “hacerse estrella del canto”.

El comentario del humorista surgió luego de ver a Joseph Ríos, nombre real del artista nacional, haciendo su presentación ante los jueces de Teletica, a pesar de es bien sabido que tiene amplia trayectoria musical.

El Salse habló con La Teja sobre lo sucedido y aclaró que respeta mucho la opinión de Opo y a su vez le agradece mucho lo que ha hecho por los artistas nacionales, pero que no comparte su pensar, porque cualquier persona tiene derecho a llenar el formulario de inscripción de las audiciones.

“Su opinión es válida, se la respeto totalmente, no pasa nada. Ya le dije que si lo que quiere es generar polémica yo no sirvo para eso, pero ya le dije que podemos sentarnos, sacar el espacio y hablar en el programa de él acerca de eso, para debatir un poquito, no discutir, no pelear, sino debatir un poquitico sobre puntos de vista, tal vez le cambia un poco la percepción”, dijo.

El cantante nacional agregó, además, que no siente que le esté quitando el campo a nadie, pues el ir a audicionar no le garantiza que va a entrar al programa y menos que va a ganar.

“Hay mucha gente que nos conocemos entre el gremio, pero todo el país no los conoce, para nadie es un secreto que ahí es una buena vitrina, una buena exposición y que le puede ayudar a uno mucho con el alcance de su trabajo, entonces yo no siento que le estoy realmente quitando el campo a nadie, todos tenemos las mismas oportunidades”, señaló.

El cantante nacional Joseph El Salse audicionó en Nace una estrella

No siente vergüenza

Joseph, además, aclaró que a él no le da vergüenza, como puso “Opo” en su comentario, intentar ganarse un cupo en el programa, pues no siente que le esté faltando el respeto a nadie y mucho menos haciendo algo malo.

“Vergüenza me daría estar haciendo algo incorrecto o venir y pisotear la imagen de alguien y a costillas de eso brillar, no sé, lo que sea, eso sí me daría vergüenza, que me agarren haciendo algo que no es correcto”, dijo.

El artista nacional también expresó que si fue a audicionar esta vez fue porque hace dos años, para la temporada pasada, estaba fuera del país y no pudo, pero que siempre ha tenido esa espinita del “¿Por qué no intentarlo?”.

“Llegan momentos en los que sí me ha tocado tocar puertas y sigo, pero a pesar de los años (artísticos) y todo, todavía hay gente que no me conoce, hay que ser sinceros. Yo puedo andar en la calle, puedo ir donde sea que para la gente soy una persona normal, que me puedo montar en un bus, que me puedo quedar dormido en un bus y lo que sea, que nadie dice: ‘Mirá, es El Salse’, yo estoy muy aterrizado y claro en eso. Que hay muchas personas del gremio que me conocen, sí, claro que sí, también tengo muchas personas que me conocen, pero si lo ponemos a nivel de porcentaje del país como tal, el porcentaje de personas que me conoce es muy pequeño”, expresó.

El cantante reconoció que hasta pensó en no ir, creyendo que muchos de sus colegas lo verían como “echar para atrás” a su carrera, pero que después pensó que este programa lo puede ayudar a seguir creciendo artísticamente.