Esto dijo la muchacha herediana que fue revolcada por un toro en Santa Cruz

Yeilyn Cortés, una vecina de Heredia, se llevó tremendo susto en Guanacaste, después de que la hiciera levantada un toro de más de 500 kilos en el redondel de las fiestas de Santa Cruz.

El video del levantín la joven, de 23 años, se ha hecho viral en las redes sociales, generando una gran cantidad de comentarios y reacciones por parte de los usuarios, ya que se puede apreciar que ella está en otras con el celular y no se percata del animal que la hace revolcada, por lo que alguna gente se acercó a auxiliarla. En La Teja la contactamos y muy amablemente nos contestó:

“Sinceramente, no me interesa dar declaraciones, lo que les puedo decir es que gracias a Dios y al Santo de Esquipulas no pasó a más que un susto y el susto que le metí a la gente”, expresó.

Después del percance, le había dicho a sus seguidores en redes sociales que se encontraba bien y se nota que, a pesar del incidente, conserva su sentido del humor, porque dijo que su carrera taurina duró tan solo 3 segundos y mostró que una de las botas que llevaba puesta se había dañado. Además, mencionó de manera jocosa que “se murió, pero revivió”, que le llevó más de 30 segundos recuperarse para poder caminar.

“Tengo un leve hematoma en el brazo, pero nada que lamentar. Estoy agradecida con todos los que me han escrito y se han preocupado por mí, agradezco a cada uno los gestos de amor y bendiciones que he recibido Les deseo que Dios les multiplique todo lo que me desean”, aseguró.

Por otro lado, los encargados de las fiestas típicas de Santa Cruz decidieron otorgarle a la herediana un reconocimiento especial por su valentía y la proclamaron como la reina del 14 de enero, destacando su protagonismo en las montaderas de las Fiestas Típicas Nacionales con su inolvidable revolcón en el primer toro de las fiestas.

Sin duda, su determinación y coraje la convirtieron en el centro de atención, dejando una huella imborrable en la memoria de internautas y presentes.