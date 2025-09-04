Esto es lo que sabe de la muerte de Giorgio Armani, el icónico diseñador de moda italiana

Muere el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años este 4 de setiembre de 2025. AFP (AFP/AFP)

El reconocido estilista y diseñador de moda Giorgio Armani falleció este jueves a los 91 años rodeado de su familia y de su pareja de los últimos 20 años, Leo dell’Orco.

Aunque aún no se ha confirmado su causa de muerte, el 11 de julio trascendió que tuvo que internarse por una infección pulmonar y que después se vio obligado a quedarse en su casa de Milán y a perderse el desfile de su colección otoño-invierno 2025-2026.

LEA MÁS: Falleció Giorgio Armani, un ícono de la moda a nivel mundial

Precisamente, ese día cumplió 91 años e informó en comunicado que estaría de vuelta en setiembre.

“Hoy, en mi 91º cumpleaños, quiero agradecerles a todos la cercanía que me han demostrado. No ha sido fácil para mí no escuchar sus aplausos en vivo. Gracias de todo corazón y nos veremos de nuevo en setiembre”, había adelantado, aludiendo a la Semana de la Moda que se celebrará en Milán del 23 al 29 de este mes, en la que ahora será el gran ausente.

El diseñador italiano Giorgio Armani no pudo estar en su último desfile de julio. (AFP/La Nación)

El famoso diseñador como que ya estaba presintiendo su final, pues en su último posteo en redes sociales parece despedirse de sus seguidores: “El legado que espero dejar es de compromiso, respeto y cuidado por las personas y la realidad. Ahí es donde todo empieza”, fue el mensaje que difundió su cuenta de Instagram.