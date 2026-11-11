Esto es lo último que se sabe del estado de salud de Ignacio Santos

Ignacio Santos dejó de ser director de Telenoticias el 7 de febrero. (redes/Facebook)

La salud del periodista Ignacio Santos mantiene la atención de quienes durante años lo siguieron a través de la pantalla de canal 7. En las últimas horas han trascendido más detalles sobre su hospitalización, su operación de corazón y las complicaciones que habría presentado después de la intervención quirúrgica.

El exdirector de Telenoticias fue operado del corazón el sábado 7 de noviembre y, aunque la cirugía habría sido exitosa, su recuperación no habría transcurrido como se esperaba, pues posteriormente habría presentado problemas pulmonares.

Según supo La Teja, eso obligó al personal médico del hospital Cima, en Escazú, a trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Una fuente cercana al centro médico nos informó que Santos tendría agua en los pulmones, una situación que habría agravado su condición después de la operación cardíaca y que explicaría por qué necesitó permanecer bajo vigilancia especializada.

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Este detalle se suma al hecho de que el abogado también tiene colocado un sello torácico, conocido como ‘chest seal’, un dispositivo adhesivo que se utiliza en situaciones de emergencia para cubrir heridas abiertas y penetrantes en la pared del tórax.

Es bien sabido que la exfigura del canal del trencito tiene el vicio del cigarrillo desde hace muchos años, lo que habría influido aún más en su estado de salud.

Su gran amigo y colega Armando González, con el que hacía el programa Malas Compañías, en Teletica radio, confirmó que el comunicador tenía dicha cirugía ya programada y que la intervención resultó exitosa.

A finales de setiembre Ignacio Santos apareció en un video de la creadora de contenido venezolana Eli León donde se le veía muy delgado. (Captura/Captura)

González también indicó que Santos se encontraba estable, en observación y que guardaba la esperanza de que le dieran de alta esta misma semana.

Este medio también intentó comunicarse con su hijo Rodolfo Santos, así como con su otro gran amigo Lázaro Malvarez, para conocer más detalles de su estado; sin embargo,ninguno de los dos contestó nuestras llamadas.

Un año de cambios para el periodista

La hospitalización de Santos se da en un año particularmente movido en su vida, pues también ha enfrentado importantes cambios en el ámbito profesional y sentimental.

El 17 de febrero de este 2026 confirmó su salida de Teletica, empresa en la que trabajó durante 28 años y donde llegó a convertirse en una de las figuras más reconocidas del periodismo nacional.

Durante casi tres décadas estuvo vinculado a la televisora de La Sabana y dirigió Telenoticias, noticiero que marcó buena parte de su trayectoria profesional y lo convirtió en un rostro muy conocido para los costarricenses.

Nancy Dobles e Ignacio Santos estuvieron juntos durante 15 años, pero hace cuatro meses la relación se terminó. (Instagram/Instagram)

A ese cambio se sumó una noticia relacionada con su vida amorosa, pues el pasado 21 de julio, la presentadora Nancy Dobles confirmó que su relación sentimental con Santos había terminado después de 15 años juntos.

La noticia sorprendió a muchos seguidores de la pareja, que durante años compartió momentos de su vida y fue una de las relaciones más conocidas del ambiente televisivo.

Desde que dejó canal 7 y Teletica radio, el comunicador se ha dedicado a pasar un poco más de tiempo con sus hijos, pues fue al Mundial con su hijo mayor y, recientemente, estuvo de paseo por España.

La última vez que apareció públicamente fue a finales de setiembre, cuando salió en un video de la creadora de contenido venezolana Eli León “farmeando aura”, que se puso de moda en ese momento en las redes sociales.