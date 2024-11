Esto hizo Ramón Luis Méndez horas antes de morir

Ramón Luis Méndez es velado en la capilla A de funeraria Vida, en el Paseo Colón. Fotografía: Manuel Herrera.

A pesar del comprometido estado de salud en el que estaba, don Ramón Luis Méndez Vega nunca abandonó su pasión por el arbitraje y el análisis del desempeño de los réferis.

El exárbitro murió la madrugada del miércoles en su casa en Tibás y horas antes de partir de este mundo hizo un particular resumen deportivo que muchos querrían conocer.

Así lo reveló a La Teja Luis Alberto Méndez, uno de los dos hijos de Ramón Luis.

“Un día antes de morir estaba el partido de la Liga y Heredia y él lo estaba viendo y estaba tomando sus apuntes para su resumen deportivo”, reveló el muchacho.

Familiares y amigos despiden a Ramón Luis Méndez

Mencionó que don Ramón hacía sus propios análisis y resúmenes de los partidos como parte del registro personal que se mantuvo haciendo desde que se alejó de la televisión para atender su enfermedad.

“En el estado que él estaba nunca dejó eso de lado. Siempre mantuvo esa pasión. Murió con eso”, continuó Luis.

Horas después de que registrara la derrota florense de 2-0 frente a los manudos y sacara sus propias conclusiones del juego, don Ramón Luis abandonó este mundo.

“Él estaba con mi hermana (Melissa, la otra hija de don Ramón) que vivían juntos y murió con ella en horas de la madrugada”, destacó.

Gabriela Jiménez, Kristian Mora y Rodolfo Villalobos fueron parte de las personalidades que llegaron a despedir a don Ramón Luis Méndez. Fotografía: Manuel Herrera.

Aunque reconoció que la salud de su papá empeoró en la última semana, comentó que siempre mantuvo conversaciones con él porque nunca perdió la conciencia.

“Hace dos semanas tuvo un quebranto de salud y la semana pasada retomó el tratamiento de quimioterapia. Sí se había complicado. La última semana se estuvo deteriorando mucho, pero siempre estuvimos conversando con él porque tenía conciencia de todo lo que estaba sucediendo”, refirió.

Luis Alberto dijo que en una de esas conversaciones, su papá les hizo una petición para cuando muriera.

“Lo que pidió fue que sus restos fueran cremados, entonces vamos a hacer eso”, agregó.

El hijo del exréferi habló con este medio durante la vela de don Ramón Luis, que se realizó desde la tarde del miércoles en funerarias Vida, en Paseo Colón, y a la que asistieron varias figuras del medio, como los periodistas Kristian Mora, Gabriela Jiménez, Josué Quesada, Cristian Sandoval y Everardo Herrera.

Rodolfo Villalobos habló del aporte de Ramón Luis Méndez al arbitraje nacional

Ramón Luis Méndez luchó contra un cáncer de garganta

Don Ramón Luis dio su último suspiro a las 4:30 de la madrugada del miércoles. Tenía 68 años.

El exdeportista fue diagnosticado en setiembre del año pasado con un cáncer de garganta y a pesar de los rudos resultados hizo las paces con la muerte desde ese momento.

“Desde que me diagnosticaron esto (tumor) han muerto en el mundo millones de personas y no de esto, y todos los días mueren de un accidente, de una muerte repentina, jóvenes dentro de una cancha de fútbol, el que no está preparado para la muerte no está preparado para la vida”, comentó en una entrevista que concedió a La Teja en junio de este año.

Méndez criticaba que la gente siempre asocia la muerte con enfermedad y defendía su posición de que era algo que podía sorprender en cualquier momento a las personas.

Una linda fotografía de Ramón Luis Méndez fue colocada junto al féretro donde reposó su cuerpo. Fotografía: Manuel Herrera.

“La gente ve la muerte solo por enfermedad, la muerte nos llega en cualquier momento”, opinaba. También defendía la idea de que quien no estaba preparado para morir, no estaba preparado para vivir.

Con todo y esas opiniones que tenía, su fallecimiento dejó una estela de dolor en muchas personas que conoció a lo largo de su carrera como árbitro, y de la popularidad que ganó después cuando dio el salto a la televisión.

Kristian Mora contó cómo era su relación con Ramón Luis Méndez

Méndez fue por casi 30 años parte de Teletica Deportes, donde se ocupó de los análisis arbitrales de juegos del Campeonato Nacional, de la Selección Nacional y hasta de Mundiales de Fútbol.

La familia de don Ramón Luis le dará el último adiós este jueves 21 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana, en una ceremonia religiosa en la iglesia católica Don Bosco, en el centro de San José.

Tras la celebración católica, su cuerpo será trasladado al cementerio municipal de Moravia.

¡Paz a sus restos y mucha fortaleza a su familia!