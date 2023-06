Esto hizo Toledo cuando le consultamos por la bronca con William Sunsing

Toledo respondió en un concierto, pero no quiso hablar más del tema. Cortesía.

Aunque en redes sociales ya circula un video en donde Toledo le tira a William Sunsing en un concierto que dio el pasado fin de semana, el artista prefirió no referirse al tema.

La Teja le consultó al cantante sobre las palabras que dijo el exfutbolista, quien se defendió con uñas y dientes luego de unos comentarios que soltó Toledo al criticarlo por haber cobrado por ir a su pódcast, llamado Los Gordos.

Este lunes, el pegadísimo artista por fin nos respondió, aunque se quitó del ojo de la polémica.

“Sin comentarios”, nos respondió.

Recordemos que Sunsing no se guardó nada en contra del cantante, en su visita al programa VIS10N.

“No sé si es que los vicios y las drogas le están haciendo daño, porque para decir que el apellido de Sunsing era como una enfermedad sexual o contagiosa, quiero aclararle que no y más bien el Sun cobra y va donde quiere porque así es, que la gente sepa que les cobré y no quisieron pagar, porque ellos sí tienen para fumar en el programa o para el guaro, lo mío es un estilo de vida y no voy a ir a ningún programa a promover lo que le hace daño a los niños, a los jóvenes y a hombres y a mujeres que hoy están en la calle o muertos por consumir drogas”, comentó.