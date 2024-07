Esto le dijeron Randall Salazar y Omar Cascante a Nancy Dobles frente al nuevo Buen día

Nancy Dobles le dio un gran abrazo de despedida a su amigo y excompañero de trabajo, Randall Salazar, el pasado 14 de junio.

Nancy Dobles confesó este lunes que sigue en comunicación con sus excompañeros de trabajo Randall Salazar y Omar Cascante, y contó qué le dijeron los periodistas de cara al relanzamiento de Buen día.

Teletica despidió de canal 7 a Salazar y Cascante el jueves 13 de junio, y esas salidas le pegaron durísimo a Nan, quien dijo que aunque el vínculo laboral que la unía con ellos terminó, la relación de amistad se conserva intacta.

De hecho, la popular presentadora de canal 7 le contó a La Teja, este 1° de julio, qué le dijeron los queridos comunicadores a ella tras la salida de ambos de la televisora del trencito.

“Ellos son unas bellísimas personas y unos grandes seres humanos, y lo que me han dicho es que siga haciendo las cosas como las he hecho siempre y me quedo con eso, porque no fueron solo mis compañeros, sino mis amigos.

“Randall me dice que no pare de sonreír, y Omar, que sé cómo se hace esto (presentar televisión). Randall me ha dicho que sabe que me ha afectado mucho (la salida del canal) y que él está conmigo. Él es mi vecino, vive aquí cerquita y hemos estado en comunicación, y yo creo que eso me ha hecho sentir mejor. A ellos los tengo como mis amigos”, aseguró Dobles.

Nancy Dobles está conociendo a sus nuevos compañeros de trabajo en Buen día. (Jose Cordero)

La puntarenense fue la única presentadora del elenco original de Buen día que siguió en el programa, pues aunque Thais Alfaro sigue en la televisora, ahora lo hará como reportera y periodista de la revista matutina.

Ante esas tres bajas en el elenco de presentadores, Teletica seleccionó a Daniel Céspedes, Natalia Monge y Jennifer Segura como las nuevas caras del renovado Buen día.