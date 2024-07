Nancy Dobles revela cómo se dio cuenta de los despidos de Randall Salazar y Omar Cascante de canal 7

Randall Salazar y Omar Cascante se despidieron del público de Buen día y de sus excompañeros de trabajo el viernes 14 de junio.

El 13 de junio, Teletica comunicó los despidos de Randall Salazar y Omar Cascante del programa de canal 7 Buen día, debido a un refrescamiento que harían en el espacio para hacerlo más útil, ágil y entretenido.

Las salidas de los periodistas significó un gran socollón en la televisora del trencito, y dejó un dolor muy grande en Nancy Dobles, quien era amiguísima de los dos, y fue la única del elenco de presentadores que siguió en la nueva etapa del programa.

Este lunes, tras el primer episodio del nuevo Buen día, la presentadora de canal 7 confesó a La Teja lo duro que fue para ella enfrentar ese momento y, en medio de eso, contó cómo fue que se dio cuenta de los despidos de Salazar y Cascante.

Según Nancy, ella se enteró de los cambios en Buen día el mismo 13 de junio que Teletica lo informó por medio de un comunicado de prensa.

“Fue una noticia que me sorprendió (los despidos de Omar y Randall). No sabía nada, cero; de hecho, ese día (el 13 de junio) salí, cumplí mi horario de trabajo, me fui para mi casa, pero me llamaron inmediatamente para que me regresara (al canal) y así fue, porque vivo cerca”, dijo Dobles.

Nancy Dobles este lunes en el reestreno de Buen día. (Jose Cordero)

Nan dijo que, frente a la decisión de la empresa, ella no tuvo de otra más que aceptarla, a pesar de lo dolorosa que fue.

“¿Cómo los voy a defender si no soy la dueña de esta empresa? No es mi empresa, yo no soy la jefa de nadie, aquí yo soy una empleada más. Yo los puedo defender a ellos a capa y espada y siempre lo voy a hacer, pero cosas así no están en mis manos, y yo quiero que entiendan eso porque me dolió en el alma (esas salidas), fue algo muy fuerte y no sé qué es lo que piensa la gente. Yo soy una simple empleada que viene a realizar su trabajo todas las mañanas con la mejor actitud posible, porque los televidentes quieren ver eso: sonrisas; no quieren ver a un periodista, a una presentadora triste”, afirmó Dobles a La Teja.