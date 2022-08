Esto opina Jalé Berahimi del famoso encontronazo con Jair Cruz cuando le dijo: ‘¿A usted qué le importa?’

Hace 12 años, cuando la periodista Jalé Berahimi trabajaba como reportera del programa Intrusos de la farándula, una de sus notas se viralizó porque el locutor Jair Cruz la enfrentó cuando ella le preguntó si ya se había hecho la vasectomía, esto porque Cruz tiene varios hijos.

“¿A usted qué le importa?”, le contestó el animador de eventos en aquel momento y hasta le advirtió que tuviera cuidado porque también la podía dejar embarazada...

Aunque han pasado tantos años, hace unos días Jair revivió el tema al contar que todavía se odia a sí mismo por reaccionar así y porque en aquella época la gente lo conoció siendo “odioso, pesado, mal hablado y corriente”.

“Fue una reacción del momento que se volvió viral y aunque mucha gente me felicite, me hace sentir muy mal, porque no tienen idea de lo cara que me costado esa factura. Se me cerraron muchas puertas, a mucha gente no le caigo bien a partir de ahí, no fue una situación bien manejada de mi parte y de verdad que ha sido de las cosas de las que más me arrepiento en la vida”, dijo la semana pasada en sus redes sociales.

Jair Cruz asegura se odia por como trató a Jalé Berahimi

El locutor Jair Cruz contó que por esa entrevista mucha gente empezó a odiarlo. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal (Alejandro Gamboa Madrigal)

Pero, ¿qué opina Jalé Berahimi de ese encontronazo que tuvieron?

La futura mamita, quien ahora vive en Inglaterra, se mostró asombrada que aún la gente se acuerde de aquel episodio de su vida.

“¡No puede ser! ¿Eso todavía sigue generando? ¿Eso sigue dando de qué hablar? (risas)”, dijo en primera instancia.

La expresentadora aclaró que ella no está enemistada con el locutor y que tiempo después de esa entrevista los dos hablaron y Jair le ofreció disculpas.

“Con Jair tengo muy buena relación, no es que nos hablamos todos los días, pero tuve la oportunidad de compartir muchísimo con él cuando estuve trabajando en Teletica y nosotros conversamos al respecto y todo”.

“¡Ay, ya! Que la gente deje de ser tan cizañosa. Yo me imagino que lo que quieren es generar un poquito de drama, porque hay que ser realista, ¿a quién no le gusta el drama? Pero lastimosamente yo ahorita estoy como en otro mundo, no tengo dramas en mi vida, pero tal vez más adelante organice algo con Jair para que vean que nos llevamos bien”, dijo.

Jalé Berahimi sobre su parto: “Estoy muerta de los nervios porque no sé a lo que voy”

La expresentadora de Intrusos de la farándula ahora está casada, vive en Inglaterra y está a días de ser mamá. Instagram

Jair dice ser ahora otro hombre, muy responsable con sus cinco hijos y que ya no trataría a Jalé de esa manera.