Jalé Berahimi sobre su parto: “Estoy muerta de los nervios porque no sé a lo que voy”

La periodista Jalé Berahimi no ha dejado de lucir de manera sensual durante su embarazo. Instagram

Jalé Berahimi está deseando que los días se pasen rápido para por fin conocer el rostro de su bebé.

La presentadora dará a luz muy pronto y aunque quiere que Julia nazca de forma natural, no deja de preocuparse porque todo este proceso de la maternidad es nuevo para ella.

La exIntrusa nos atendió desde su casa en Inglaterra y nos contó cómo está viviendo estos últimos días de embarazo.

- ¿Cómo le ha ido con esta última etapa del embarazo?

Ha sido una bendición tener a mi mamá acá, tiene ya dos semanas estar conmigo, y eso que me decían que uno va a necesitar ayuda o que uno va a necesitar a la mamita ahí a la par es tan cierto... ¡No me estaban mintiendo!

En estas últimas semanas uno se cansa demasiado rápido, las emociones son anormales, un día amanecés con ‘full’ actitud y el otro decaído... Cualquier cosita que hagás, necesitás hacer una siestita al final, pero la verdad es que toda la etapa del embarazo -gracias a Dios- a mí me ha ido súperbien, no me puedo quejar porque entre mi esposo y mi mamá me han chineado bastante.

- ¿Qué siente que ha sido lo más cansado del embarazo?

Me ha pasado que simplemente me levanto, hago la cama y ya estoy jadeando. De hecho, ahora que me estaba bañando le digo a mi mamá: ‘¡qué impacto! me cansé de solo bañarme’ y es como un cansancio de un ratito, pero igual no es la misma energía que antes. Pero sí duermo delicioso, descanso cuando el cuerpo me lo pide, no ando como contra corriente tampoco.

- ¿Para cuándo le dijeron los doctores que podría nacer Julia?

Como dentro de tres semanas y media. Las 40 semanas se cumplen el 20 de setiembre, hace como una semana tuve el último ultrasonido y gracias a Diosito todo está bien y que todo está al 100 por ciento para dar a luz de parto natural y no te voy a mentir, estoy muerta de los nervios, me da susto porque no sé a lo que voy, pero yo simplemente me enfoco en que todo va a salir bien. ¡Deseando conocer a la bebé ya!

Su esposo Robert Allen Atkinson es el más desesperado porque ya nazca la bebé. Instagram

- ¿Cómo funciona en Inglaterra el asunto hospitalario?

Acá con el seguro es un 100 por ciento, o sea, tengo mi seguro, mi ginecólogo, mis doctores que están pendientes semana a semana... Ya tienen todos mis datos, mis récords, entonces, solo están esperando que pase (el parto) y ya sabemos que en cinco minutos estamos en el hospital (público).

El seguro de Inglaterra es increíble, nos han tratado increíble, las instalaciones son espectaculares y es algo de lo que no me puedo quejar y el servicio de maternidad me ha dado mucha confianza.

Mamá de Jalé Berahimi ya está con ella y juntas esperan el gran día

- ¿Una vez que nazca la bebé qué tienen planeado, dormirá con ustedes o ya le tienen su cuarto aparte?

El cuarto es todo un tema, vieras que no sé si soy una mamá relajada o qué, pero no me he vuelto loca en tener todo listo ya. Tengo cositas listas como el ropero de la bebé, con la ropa acomodada de cero a tres meses, de tres a seis meses por aparte y así.

Las cosas que se necesitan para un recién nacido las tengo todas, pero eso de ponerme a decorar el cuarto y pintarlo no lo he hecho porque sé que la bebé va a dormir con nosotros los primeros de tres a cinco meses, eso lo tengo clarísimo, entonces, no ha sido algo por lo que entre en pánico.

- ¿Ya tiene lista la maleta de bebé por lo menos?

¡No! (risas). El domingo tuve a una amiga acá en casa y me dijo: ‘¿ya tiene esto?’, ‘¿ya consiguió esto?’ y gracias a Dios ya tengo todo, es simplemente como de empacar.

- ¿Cómo está su esposo al ver que ya se acerca el parto?

Él está muy feliz, está ansioso, los dos nos reímos porque hoy que estábamos poniendo la silla del carro nos volvemos a ver y decimos: ‘¡Ay Dios mío, ya esto es cosa seria!’. Él se puso a armar el coche y yo decía: ¡En qué momento!, y mi mamá ha llorado por todo.

La verdad es que estamos muy nerviosos y tras de eso la gente me ve la barriga y me dice que no cree que aguante más tiempo, entonces, nos ponen más nerviosos porque no sabemos.

- ¿Cuánto tiempo se va a quedar su mamá acompañándola?

¡No hay nadie como la mamá! Ella se va a quedar conmigo lo más que se pueda, entonces, la voy a mantener aquí todo el tiempo posible. Obviamente, nuestra idea es ir a Costa Rica para fin de año sino a inicios del 2023, es simplemente esperar que todo salga bien con los papeles de la bebé y me den luz verde para viajar.

Doña Julia Sánchez se quedará con su hijas hasta diciembre o enero. Instagram

- ¿Porqué no quiso que la bebé naciera en Costa Rica?

Porque yo vivo acá y para mayor facilidad. Mi esposo trabaja acá (es empresario en logística) y no puede estar viajando tanto y yo yendo a visitar a los doctores en Costa Rica no vería a mi esposo, terminaría siendo madre soltera (risas). Lo más conveniente es que la bebé nazca acá, aunque yo siempre trato de ir a Costa Rica cada tres meses por un tema de trabajo.

- ¿Le pondrá la doble nacionalidad?

¡Por supuesto! Sí, sí, eso al 100 por ciento. Más que aquí en Inglaterra solo llevan el apellido del papá. ¡Jamás! Obviamente, tiene que estar inscrita con mi apellido también (risas).

La presentadora confesó que no ha dejado de hacer ejercicios porque sabe que todo eso le ayuda para el momento del parto. Instagram

- ¿Y a qué se debe que decidiera ponerle el nombre de su mamá a su hija?

Primero porque el nombre me encanta y qué lindo saber que mi mamá se llama así, y mi esposo desde que estamos juntos me ha dicho que si el tuviera un hijo querría que tuviera un pedacito de su mamá que está en el cielo desde hace 17 años, entonces, tomamos la decisión que lleve el nombre de las abuelas así que se llamará Julia (en Inglaterra se pronuncia Yulia) Vivian Atkinson. Y si hubiera sido niño hubiera sido igual, con el nombre de la abuela paterna como segundo nombre.

- ¿Con Julia se cierra la fábrica de bebés?

Los hijos son una bendición, uno nunca puede decir que nunca, pero en este momento la respuesta es no... (risas). Se cerró el chinamo.

Mi esposo me dice: ‘¿y el niño?’ ¡Ajá!. Yo le digo que esto es una ruleta y qué haría él con tres latinas en la casa y con eso se calma (risas).