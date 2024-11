Esto opinaba Ramón Luis Méndez de la muerte

Ramón Luis Méndez falleció este miércoles. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Ramón Luis Méndez, el reconocido exárbitro de fútbol nacional, solía reflexionar con profunda serenidad sobre la muerte, considerándola como una parte natural de la vida.

LEA MÁS: Esto decía Ramón Luis Méndez cuando se soltó el rumor de que había fallecido hace dos meses

En una entrevista con La Teja, reveló que después de que se enteró sobre su enfermedad (cáncer en la garganta) nunca hubo drama porque eso no iba con él, pero confesó que lo más duro para él fue comunicarle la noticia a sus hijos.

El querido y destacado exárbitro en ese momento tocó el tema de la muerte y confesó que a todos nos llega en algún momento.

LEA MÁS: Falleció el exárbitro Ramón Luis Méndez

“Desde que me diagnosticaron esto (tumor) han muerto en el mundo millones de personas y no de esto, y todos los días mueren de un accidente, de una muerte repentina, jóvenes dentro de una cancha de fútbol, el que no está preparado para la muerte no está preparado para la vida”, comentó en su momento en la entrevista.

Y detalló que la persona que no le pase por la mente la muerte es una persona desubicada, porque a todos nos llegará la hora.

El exárbitro falleció este miércoles 20 de noviembre, así lo dio a conocer su hijo Alberto Méndez a este medio.

Ramón tenía 68 años, y venía luchando con un tumor cancerígeno en la garganta.