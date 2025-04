Esto pasará con Johanna Solano en Nace una estrella tras doloroso accidente en Sudáfrica

Johanna Solano presentó Nace una estrella por primera vez en el 2023. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

El accidente que Johanna Solano sufrió hace unas semanas en Sudáfrica puso en duda su participación en Nace una estrella (NUE).

Teletica fichó por segunda vez a la exreina de belleza para integrar el elenco de presentadores de su reality de canto, cuya sétima temporada inicia este domingo.

La situación que vivió Joha muy lejos de Costa Rica durante una carrera de ciclismo de montaña que disputaba, la mantuvo hospitalizada y la obligó a una operación que la dejó en silla de ruedas por unos días.

Ante eso saltó la duda de lo que pasaría con su participación en el programa de canal 7. En su momento, Vivian Peraza, productora de NUE, dijo a La Teja que en Teletica se anteponía la salud y que esperaría a hablar con Joha.

“De momento, no he podido comunicarme con Johanna, por lo cual no puedo indicarte nada al respecto. Lo que sí te puedo decir es que siempre va a prevalecer la salud. Espero que pronto podamos comunicarnos con ella”, respondió Peraza a la consulta de este medio, en aquel momento.

Johanna Solano mostró este sábado cómo avanza su recuperación del accidente que sufrió en Sudáfrica. Fotografía: Instagram Johanna Solano. (Instagram/Instagram)

Joha regresó hace unos días a Costa Rica pero sigue en recuperación. Esta semana, este medio le volvió a consultar a Peraza sobre el tema, pero no nos respondió.

Una fuente de La Teja en Teletica, nos dijo este sábado que, dichosamente, Johanna sí estará en el programa de canto desde su primera gala y que, incluso, este sábado participó del ensayo general previo al estreno del show de Teletica Formatos.

Precisamente Joha mostró temprano de este sábado cómo avanza la recuperación de las heridas que sufrió en su rodilla y de la cirugía a la que se vio obligada gracias al gran golpe que se llevó. Por la foto que compartió, se ve bastante recuperada.

Johanna Solano mostró el momento en que la suturan

Los televidentes se alegrarán que Joha pueda engalanar con su encanto, belleza y simpatía la pantalla de canal 7 desde este domingo, cuando arranque el espectáculo que buscará a las dos nuevas estrellas costarricenses de la música. El programa inicia a las 7 de la noche.

