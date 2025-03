¿Qué pasará con participación de Johanna Solano en Nace una estrella? Esto dice Teletica

Johanna Solano fue elegida por Teletica para integrar el elenco de presentadores de Nace una estrella, programa que presentó en el 2023. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

El accidente en bici que tiene internada a Johanna Solano en un hospital de Sudáfrica y a la espera de una cirugía, despierta la duda sobre la participación de la modelo en la sétima temporada de Nace una estrella (NUE).

Hace unas semanas, Teletica Formatos confirmó a Solano en el equipo de presentadores del reality de canto, junto a Édgar Silva y Lisbeth Valverde; sin embargo, el accidente que la dejó hospitalizada al otro lado del mundo tiene en el limbo a canal 7.

LEA MÁS: Galán de Johanna Solano consuela con estas palabras a su novia hospitalizada en Sudáfrica

La Teja le consultó a la productora de NUE, Vivian Peraza, respecto a si peligra la participación de Joha en el concurso de canto, debido a los pocos días que faltan para que el programa salga al aire.

“De momento, no he podido comunicarme con Johanna, por lo cual no puedo indicarte nada al respecto. Lo que sí te puedo decir es que siempre va a prevalecer la salud. Espero que pronto podamos comunicarnos con ella”, respondió Peraza a la consulta de este medio.

Johanna Solano mostró el momento en que la suturan

LEA MÁS: Johanna Solano está hospitalizada en Sudáfrica y deberá someterse a una operación

Teletica ya comenzó con la cuenta regresiva para la salida al aire de su primer gran programa del año, el domingo 6 de abril, a las 7 de la noche por canal 7, de ahí las dudas sobre si Joha estará o no en el espacio de entretenimiento.

Rumbo a ese estreno, Teletica anunciará este viernes 21 de marzo a los 15 participantes que competirán en NUE: 10 adultos y cinco niños, los cuales fueron elegidos de una multitudinaria audición.

LEA MÁS: Johanna Solano sufre horrible accidente en Sudáfrica; vea las fuertes imágenes de cómo quedó