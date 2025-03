Johanna Solano está hospitalizada en Sudáfrica y deberá someterse a una operación

Johanna Solano contó todo el dolor que está pasando tras sufrir fuerte caída en Sudáfrica (Instagram/Instagram)

Johanna Solano abrió su corazón y en redes sociales contó todo el dolor que está pasando, tras sufrir un accidente en una competencia de ciclismo en Sudáfrica.

La modelo tuvo una caída en la carrera de Cape Epic, lo que aparte de impedirle seguir en la competencia, le generó profundas heridas que la mantienen internada en un hospital de ese país, porque tendrá que pasar por el quirófano.

Ella contó que ha llorado demasiado y que, aunque el dolor físico es el más fuerte que ha sufrido, lo que más le duele es no poder concluir el sueño que significaba para ella esta competencia.

“Ya cansada de llorar, hoy decido transformar mi dolor en palabras con el corazón roto desde mi cama de hospital, en lo que se supone que sería mi 5.º día de carrera en Cape Epic. El dolor físico va más allá de cualquier cosa que haya sentido, pero no se compara con el dolor que siento en el corazón por ver un sueño terminado de una forma tan abrupta. Trabajé y trabajé incansablemente por meses con un único objetivo: tuve días buenos, otros no tan buenos, me he caído y me he levantado. Jamás imaginé que la primera caída de la que no podría levantarme sería justamente mientras cumplía uno de mis sueños deportivos más grandes”, explicó.

La exMiss Costa Rica explicó que nunca le había tocado renunciar a nada y que le duele demasiado, que la herida en sus rodillas le impida seguir compitiendo.

“No estoy acostumbrada a que algo me detenga. No está en mi ‘chip’ retirarme de nada. Toda mi cabeza, mi alma, mi espíritu quieren continuar con todas sus fuerzas, pero mi cuerpo no lo permite. Sé que los planes de Dios son perfectos y hoy intento con humildad aceptar que así tenía que ser, aunque me cueste todas mis lágrimas. Ahora solo en espera de una pequeña cirugía en mi rodilla y algunos días hospitalizada, pero llena de buena compañía y mucho amor. ¡Gracias por todos sus buenos deseos y palabras de aliento!”, concluyó.