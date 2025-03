Johanna Solano expone una dolorosa situación que le viene pasando de un tiempo para acá

Johanna Solano es una mujer a la que muchos admiran por su disciplina para hacer deporte y su gran belleza. Fotografía: Instagram de Johanna Solano. (Instagram/Instagram)

Johanna Solano expuso este miércoles una situación que le viene pasando de un tiempo para acá y por la que ha tenido que dar explicaciones más de una vez en algunos trabajos que la contratan.

La presentadora y modelo se valió de las fotos y videos que está haciendo este 5 de marzo en Teletica Formatos para Nace una estrella –programa que copresenta–, para sincerarse respecto a eso y hasta mostró pruebas.

“Perdí la cuenta de las veces que he tenido que llegar a producciones o eventos con heridas de batalla frescas. Por dicha siempre entienden”, escribió Johanna en un video que compartió en sus historias de Instagram donde mostró los chollones de sus brazos.

Cada vez es más común ver a Joha con golpes y moretones en su cuerpo por culpa del ciclismo, un deporte que le fascina a pesar de sus gajes, pues en más de una vez ha terminado en el suelo y golpeada por las maniobras que hace en terrenos de todo tipo.

Johanna mostró este miércoles una herida bastante fresca que tiene en su codo izquierdo y varios raspones y golpes en ese brazo, aunque no contó cómo ni dónde le pasó.

Johanna Solano es una ciclista todo terreno. Fotografía: Instagram de Johanna Solano. (Instagram/Instagram)

No es la primera vez que la miss Costa Rica 2011 enseña a sus miles de seguidores las “consecuencias” de practicar el ciclismo; por ejemplo, en octubre del año pasado contó de un susto que se pegó por una caída que tuvo en bicicleta y reveló el “ritual” que sigue cuando “aterriza”.

“¿Qué hago cuando me caigo? Los primeros 40 segundos aprieto los dientes y dos pataditas. Hasta que me pase el dolor me muevo y me levanto muy lento para identificar las zonas más golpeadas”, dijo en ese momento la risueña exreina de belleza quien, de fijo, le pone más trabajo de la cuenta a maquillistas y fotógrafos cuando llega a las producciones así, golpeada, como llegó este miércoles a canal 7.

Johanna Solano reconoció que perdió la cuenta de las veces que ha llegado con heridas y raspones a trabajos que la contratan. Fotografía: Instagram de Johanna Solano. (Instagram/Instagram)

