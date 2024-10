Johanna Solano sufrió un doloroso accidente en la calle

Johanna Solano, exmiss Costa Rica se llevó un gran susto este martes (Instagram)

Johanna Solano, Miss Costa Rica 2011, se llevó un gran susto este martes que, aparte de dolor, le dejó una gran enseñanza en una de las actividades que más le gustan.

Ahora que la también presentadora vive lejos de los medios, mucho de su tiempo lo dedica al deporte, específicamente al ciclismo, que aunque es algo que ama, le ha provocado mucho dolor físico, tal y como este martes que se cayó de su bicicleta.

En su cuenta de Instagram, la morena contó, se llevó un gran susto con una dolorosa caída y hasta explicó que está tan acostumbrada que ya tiene un ritual para estas situaciones.

“Hoy aterricé, pero todo bien. ¿Qué hago cuando me caigo?, los primeros 40 segundos apreto los dientes y dos pataditas hasta que se me pase dolor, me muevo y levanto muy lento para identificar las zonas más golpeadas”, contó.

Johanna Solano, modelo, presentadora y deportista. Instagram

A pesar de que es importante salir ilesa o poco golpeada de cada accidente, hay una cosa que le preocupa mucho y hasta lo tiene de prioridad, su bicicleta, por lo que siempre la revisa para estar segura de que el golpe solo la afectó a ella.

“Siempre analizo si fue mi culpa y se puede corregir la próxima vez. Si todo está bien, hago video para el recuerdo y sigo”, concluyó.

A pesar del peligro, el accidente de hoy no pasó de un doloroso susto.