Esto tendría la Trafiquina y su amigo Ítalo Marenco pide que oren mucho por ella

Janet Pérez Espinoza, mejor conocida como "La Trafiquina", tiene días de no ir a cuidar carros porque está muy enferma.

Esta mañana dimos a conocer que la famosa Trafiquina, querida amiga de Ítalo Marenco, está internada y entubada en un hospital de Nicaragua.

El presentador de Giros nos amplió, al terminar el programa, qué es lo que tiene doña Janet Pérez y pidió que oraran mucho por ella.

La nicaragüense se volvió muy popular al salir prácticamente todos los días en las historias de Instagram del presentador de Repretel.

De hecho, ella había dejado de salir en sus redes desde hace varios días porque se estuvo sintiendo mal y ni a cuidar carros iba, que es con lo que se gana la vida.

Marenco explicó que él mismo se encargó de comprarle algunos medicamentos para que se sintiera mejor y que la llevó a que la viera un doctor.

Según le explicaron, ella presenta un problema en el hígado que debe de ser tratado y para ello necesita una serie de exámenes previos.

“Ella tiene yagas en las piernas, unas yagas horribles, y estaba toda inflamada, pero como que es un problema meramente del hígado”, dijo el conductor del 6.

Ítalo Marenco está con el corazón partido al saber que su amiga está tan mal de salud. (Instagram)

Hace una semana la “Trafi” le pidió además que la ayudara a regresar a Nicaragua porque quería ver a sus nietos y asistir al hospital porque aquí no tiene seguro.

“Me dijo: ‘quiero estar cerca de mis nietitas, quiero irme a Nicaragua’, y en cuestión de 24 horas ya estaba montada en el bus”, contó.

Después de que ella llegó a Nicaragua perdieron contacto hasta que hace unos días recibió un mensaje de un número desconocido.

“Me llega un audio y me dice: ‘¡Hola, Ítalo, ¿cómo estás?, ya vine aquí, me vieron en la clínica, aquí estoy con dolor, pero como que me falta que me hagan unos exámenes’, y yo me quedé tranquilo. Me dijo: ‘ahí te estoy llamando o mandando mensajes’, pero no volvió a mandar mensajes”, explicó.

A principios de esta semana un hijo de la señora, que vive en Costa Rica, lo contactó para contarle que estaba muy delicada en el hospital de la ciudad de León.

Además, después recibió un mensaje a su cuenta de Instagram de un desconocido que le confirmó que ella está entubada y luchando por sobrevivir. Sin embargo, también extrañó mucho porque le pidieron que le envíe dinero para comprarle algunos medicamentos.

“Y aquí estoy en esa zozobra porque no he vuelto a saber más de ella, solo que ahí está luchando”.

El presentador reconoció que para él ha sido muy fuerte el pasar todas las mañanas por la esquina del residencial El Bosque, en San Francisco de Dos Ríos, donde ella cuida carros, y no saber cómo sigue o cómo puede seguirla ayudando.

La Trafiquina llegó al funeral del papá de Ítalo Marenco cuando murió en febrero de 2023. (JORGE CASTILLO)

“Hay que orar mucho por ella. Está en hospital, la tienen entubadita, solo queda pedirle a Dios un milagro para que salga de esta”, agregó.

Doña Janet Pérez tiene 55 años y llegó a Costa Rica hace unos 20 años con una pareja que tenía, pero que después la maltrató mucho y decidió dejarlo. Acá vivía sola en un cuartito que alquilaba cerca donde cuidada carros.