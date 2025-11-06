Estos son los artistas internacionales que estarán en Teletón 2025

La Teletón 2025 promete ser una verdadera fiesta solidaria llena de música, energía y corazones unidos.

Y es que este año la organización tiró la casa por la ventana con un cartel internacional de lujo, que hará vibrar al país los días 28 y 29 de noviembre.

Así es, este año la maratónica no será en días de aguinaldo y, además, esta vez los beneficiados no serán los niños sino los adultos mayores.

LEA MÁS: Un gran cambio se dará en la Teletón 2025, que será muy distinta a las ediciones anteriores

El Club Activo 20-30 anunció que entre los artistas extranjeros confirmados en tarima estarán: Karina, Kiara, Los Rabanes, Ángel López, Charlie Cruz, Jimmy Bad Boy, El Cata, Papel, Piedra o Tijeras, Los Ochoa, Juan Palau, Lito Kairos, Los Amos de la Sierra, Karen Valencia, Hanna Rivas y Wilmer Lozano.

Los Rabanes dijeron sí a la Teletón 2025.

Todos ellos llegarán para aportar con su talento a esta noble causa que busca recaudar 600 millones de colones, que serán destinados a la mejora del Hospital de Día y la Unidad de Rehabilitación Funcional del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

Algunos artistas nacionales

A parte de los artistas internacionales también estarán los cantante nacionales Gregory Cabrera, Rina Vega, Tapón, Kavvo, Dani Maro, Melissa Mora, Jorge Chicas, Elena Umaña, Los Pirulos, entre otros.

Unos que debutarán este año en el tarima de Teletón serán los exparticipantes de Nace una estrella de la categoría infantil Lucas y Viviane Juárez.

LEA MÁS: ¡La Teletón lo hizo de nuevo! Se recaudó más de la cifra que se había fijado

Gabriela Jiménez será una de las presentadoras de Teletón 2025. (Gabriela Jiménez /Gabriela Jiménez)

Entre los presentadores estarán Gabriela Jiménez, Rafa Pérez, Ginnés Rodríguez, Andrés Zamora “Padre mix”, Melania Villalta, Don Stockwell, Paula Brenes, El Dari, Ítalo Marenco, Leonardo Perucci, Keyla Sánchez y Carlos Álvarez.

La transmisión televisiva iniciará el viernes 28, a las 10 p.m.