Estos son los detalles del funeral de la cantante del grupo Azabache

Adriana Espino fue cantante del grupo nacional Azabache por más de dos años. (Redes/Facebook)

El grupo nacional Azabache atraviesa uno de los momentos más duros de su historia, tras confirmarse este domingo el fallecimiento de su cantante Adriana Espino Zamora, una noticia que llenó de tristeza a sus compañeros, familiares y a los cientos de seguidores que la acompañaron durante los poco más de dos años que formó parte de la agrupación.

Este lunes, sus compañeros músicos dieron a conocer la información de las honras fúnebres para que todas las personas que deseen acompañarlos puedan darle el último adiós a la herediana, quien dejó una huella imborrable no solo por su talento en el escenario, sino también por la gran amiga que fue dentro y fuera del grupo.

LEA MÁS: Fallece cantante del grupo nacional Azabache

“A todos los que desean acompañarnos a darle el último adiós a nuestra amiga y compañera Adriana Espino Zamora, se velará mañana martes en la Capilla Valle de Paz en Heredia, a un costado del Liceo de Heredia, a partir de las 10 a.m.”, publicó la agrupación en sus redes sociales.

El grupo nacional Azabache lamentó mucho la pronta partida de una de sus cantantes. (redes/Facebook)

Espino falleció a consecuencia de una enfermedad contra la que venía luchando desde hace varios meses y que la llevó a alejarse de los salones de baile.

LEA MÁS: Muere Valentino Garavani, gigante de la moda italiana

Sus compañeros de Azabache aseguraron que su partida deja un vacío imposible de llenar, pero que su recuerdo y su legado musical permanecerán para siempre en cada escenario, en cada canción y en cada aplauso.