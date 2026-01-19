Fallece cantante del grupo nacional Azabache

El grupo nacional Azabache recibió la dura noticia que una de sus cantantes falleció. (redes/Facebook)

El grupo nacional Azabache vive uno de los momentos más dolorosos de su historia tras confirmarse este domingo el fallecimiento de una de sus cantantes, Adriana Espino Zamora.

La herediana tenía poco más de dos años de formar parte de la agrupación y ya se había ganado el cariño de los seguidores que llegan a cada uno de sus bailes.

La noticia fue dada a conocer por la misma banda a través de sus redes sociales, con un mensaje cargado de amor y tristeza, en el que recordaron no solo su talento, sino también la gran amiga que fue para todos.

“Querida amiga, aunque ya no estés físicamente, sentimos tu risa y tu voz en cada recuerdo. Las charlas interminables, los secretos compartidos y las risas espontáneas siguen latiendo en mi corazón. Gracias por enseñarnos a valorar la amistad verdadera”, publicaron.

Adriana Espino, fue integrante del grupo nacional Azabache, pero por su enfermedad tuvo que dejar los escenarios. (redes/Facebook)

Los compañeros de Azabache aseguraron que su partida deja un vacío imposible de llenar, pero que su recuerdo y su legado musical permanecerán para siempre en cada escenario y en cada canción.

“Se fue a su descanso eterno demasiado pronto, pero su recuerdo permanecerá para siempre. No hay adiós definitivo para los amigos verdaderos”, escribieron, despidiéndose “con el corazón roto”, pero agradecidos por haber compartido camino con ella.

Ivannia Vargas, líder del grupo, explicó que debido a su enfermedad Adriana estaba alejada de los escenarios, pero que seguía muy unida a ellos.

Además, contó que este domingo, por suerte, no tenían baile porque ha sido un “golpe muy duro” para todos los integrantes del grupo.

En cuanto a sus honras fúnebres, se estará informando en la misma página del grupo.

Desde La Teja le enviamos un fuerte abrazo de solidaridad a sus dos hijos, su familia y compañeros de tarima.