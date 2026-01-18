Teleguía Farándula

El actor Mario Chacón tiene con el corazón hecho un puño a más de uno con el regalo que recibió

El actor atraviesa un duro duelo tras la muerte de su perrito Bongo y un gesto inesperado logró conmoverlo profundamente

Por Fabiola Montoya Salas
Mario Chacón dejó a más de uno con el corazón en un puño al recibir un regalo tan inesperado como emotivo, un gesto que no solo lo sorprendió, sino que tocó las fibras más profundas de sus seguidores y amigos cercanos.

Por medio de su cuenta de Instagram, el actor contó que hace 18 días vivió uno de los momentos más tristes de su vida, ya que falleció su perrito Bongo, un bulldog que murió el pasado 30 de diciembre.

“Hace 18 días iba camino a Cartago a ver por última vez a Bongo con vida. Estaba recibiendo quimioterapia; hace 18 días se puso malito y se fue”, dijo Chacón con evidente dolor.

El actor relató que, durante este proceso de duelo, se ha encontrado con verdaderos ángeles que lo han apoyado y le han dado aliento, incluso sin conocerlo personalmente.

“Entre ellos está Jesús Pereira, un artista que vive en las montañas de Cartago, quien me escribió y me dijo que quería inmortalizar a Bongo”, agregó.

Mario Chacón se mostró conmovido hasta las lágrimas tras recibir una pintura de su perrito Bongo, un regalo que tocó el corazón de muchos. (Mario Chacón /Mario Chacón)
Chacón contó que cuando recibió el regalo que el artista le envió, no dudó en devolverse para agradecerle personalmente, ya que se trataba de una pintura de Bongo, un detalle que lo conmovió profundamente y lo hizo llorar.

En la publicación, muchos seguidores no tardaron en dejarle mensajes de apoyo y cariño:

“Aquí estoy hecha un nudo, qué precioso, la belleza del arte que nos hace sentir tanto. Un abrazo, que ese amor dure para siempre”, “Qué hermoso detalle sabiendo lo mucho que amaste a Bongo”, y “Bongo siempre seguirá con vos”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

