Mario Chacón encuentra paz tras la muerte de su perro Bongo con un emotivo gesto

Menos de 15 días después de enfrentar un momento que lo devastó por completo, el comediante Mario Chacón encontró un poco de paz tras una profunda pérdida personal.

El pasado 30 de diciembre, el integrante de La media docena comunicó con un desgarrador mensaje la muerte de su perro Bongo, con quien compartió su vida durante 10 años y que se convirtió en su compañero más fiel.

Mario Chacón es un reconocido actor y comediante costarricense. Fotografía: Instagram Mario Chacón. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: “Con el alma despedazada”: El desgarrador mensaje de Mario Chacón para despedir a su mejor amigo

“(...) Llegó el día que nunca deseé. Perdí a mi mejor amigo, a mi compañero incondicional que me regaló las más grandes alegrías. Ese que siempre se alegró al verme llegar y que con solo su mirada ya me comunicaba todo”, expresó esa vez Chacón en su cuenta de Instagram, palabras que conmovieron a miles de seguidores.

Bongo volvió a casa, de una forma distinta

En medio de su gran dolor, Mario Chacón recibió este viernes un poco de tranquilidad, pues Bongo regresó a su casa, aunque de una forma muy especial: convertido en cenizas y dando vida a una hermosa planta.

“De otra forma, pero ya volvió a casa”, escribió el exjuez de La dulce vida, de Repretel, en una historia que compartió este viernes.

Mario Chacón compartió esta tierna publicación sobre el regreso de Bongo a su casa. Fotografía: Instagram Mario Chacón. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Mario Chacón, de La Media Docena, sorprende con la inesperada noticia que confirmó

Un homenaje lleno de amor y significado

Junto al breve mensaje, el humorista publicó una emotiva fotografía en la que se aprecia la plantita de Bongo, un folder con lo que sería su acta de defunción y, de fondo, un cuadro colgado en la pared con el retrato de quien fue su mejor amigo durante una década.

El gesto fue visto como una forma íntima y llena de amor de honrar la memoria de su mascota, que marcó una etapa muy importante en la vida del querido comediante costarricense.

Mario Chacón despidió a Bongo, su compañero inseparable, con un emotivo mensaje en redes sociales, el 30 de diciembre. Fotografía: Instagram Mario Chacón. (Redes sociales/Redes sociales)

LEA MÁS: Mario Chacón contó el susto que vivió tras hallar a un “ladrón” dentro de su casa