Mario Chacón, de La Media Docena, sorprende con la inesperada noticia que confirmó

El integrante de La Media Docena, Mario Chacón, tiró este jueves una bomba al dar una inesperada noticia sobre su vida personal.

El actor y empresario, quien actualmente funge como juez en el programa La dulce vida de Repretel, confirmó que su relación con la locutora y actriz Laura Flores llegó a su fin.

Chacón reveló su soltería durante una entrevista que le hicieron en el programa De boca en boca, de canal 7, la cual fue transmitida este jueves.

Mario Chacón, de La Media Docena, confirmó que está soltero. Fotografía: Instagram Mario Chacón. (Instagram/Instagram)

“Estoy soltero. Ya llevo ratillo solo, pero tranquilo”, dijo el humorista, de 49 años, quien había iniciado su noviazgo con Laura en agosto del 2023.

No dio detalles del rompimiento

El querido Maikol Yordan, uno de los personajes más populares de Chacón, no reveló cuándo terminó su relación con Flores, quien actualmente trabaja en la serie Calvo y Crespo Detectives, de Teletica.

Tampoco mencionó directamente a la artista en ningún momento de la entrevista, pero sí habló de cómo visualiza ahora sus relaciones sentimentales.

“Creo que más que todo (lo importante) es que le dé a uno tranquilidad. Ya uno no está para perder la paz a estas alturas del partido, y tener buena compañía que le dé paz y tranquilidad”, comentó el comediante.

Mario Chacón y Laura Flores trabajaron juntos en 94.7 F.M. Fotografía: Instagram.

Un amor que confirmaron en televisión

En agosto del 2023, un mes después de hacerse novios, Mario y Laura contaron públicamente sobre su romance en el mismo programa De boca en boca.

“Laurita Flores es mi novia. Es una gran actriz, una gran locutora. Es una gran artista, una mujer completa”, expresó Chacón en aquella ocasión.

Por su parte, Laura destacó la personalidad y el carisma de su entonces pareja.

“Me conquistó el sentido del humor, lo espléndido que es y la gran persona que es Mario”, dijo la actriz y locutora.

Mario Chacón compartió en diciembre del 2023 este collage de fotos de él y Laura Flores en un mensaje de felicitación por el cumpleaños de su ahora exnovia. Fotografía: Instagram Mario Chacón. (Instagram)

Un bonito gesto que quedó en el recuerdo

En diciembre de ese mismo año, Mario Chacón tuvo un tierno gesto con Laura Flores al felicitarla, públicamente, por su cumpleaños con un mensaje en redes sociales.

“Cumple años la directora del pueblo de Maikol Yordan, la hermana Socorro; Amanda, del bar Juntos y Revueltos... una persona luminosa a la que quiero y admiro muchísimo, con la capacidad de hacer reír y alegrar el día de todos los que la rodean. ¡Que la vida te dé todo lo lindo que merecés!”, escribió en ese momento.