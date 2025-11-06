Mario Chacón, de La Media Docena, saldrá por Repretel y Teletica a la vez desde este viernes

El actor y empresario Mario Chacón romperá esquemas en la televisión costarricense, pues saldrá en Repretel y Teletica casi al mismo tiempo, a partir de este viernes 7 de noviembre.

Chacón fue fichado por Norval Calvo y canal 6 como juez del programa de humor La dulce vida, que arrancó con su tercera temporada hace un mes y este viernes regresará a canal 7 con uno de sus personajes más queridos.

Mario Chacón (centro) es juez en La dulce vida, en la foto junto a Norval Calvo, director y jurado del programa de humor. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Maikol Yordan llega a Teletica en formato de miniserie

Esto se debe a que Teletica transmitirá, desde este 7 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, a las 8:30 p.m., la película “Maikol Yordan regresa… a clases” en formato de miniserie.

Mientras Chacón evalúa a los participantes de La dulce vida (que se emite los viernes de 8 a 10 de la noche por canal 6), en el 7 hará reír al público con el entrañable Maikol Yordan y sus ocurrencias.

“Después de su paso exitoso por el cine, siendo la película tica más vista de los últimos años, esta es la primera oportunidad de que el público de Costa Rica la disfrute desde sus casas, dividida en cinco capítulos de 30 minutos”, explicó Daniel Moreno, integrante de La Media Docena.

Maikol Yordan regresa... a clases es la más reciente película de La Media Docena y es protagonizada por Mario Chacón, en el personaje de Maikol Yordan. Fotografía: Cortesía Daniel Moreno. (Jorge Navarro para La Nación)

Doble despedida el mismo día

La miniserie Maikol Yordan regresa… a clases, estrenada en cines en enero pasado, se emitirá dentro de la franja de los Viernes de Comedia de Teletica, tras el final de temporada de JuanK ido del cielo, protagonizada por Alex Costa.

Y, curiosamente, el 5 de diciembre, cuando se emita el último capítulo de la miniserie, Mario Chacón también se despedirá de Repretel, ya que ese mismo día será la gran final de La dulce vida, según confirmó Norval Calvo a La Teja.

