Mario Chacón contó el susto que vivió tras hallar a un “ladrón” dentro de su casa

Mario Chacón, integrante de La Media Docena, relató que vivió un buen susto en su casa cuando escuchó ruidos dentro de la cocina, por lo que pensó que un ladrón había entrado, pero al acercarse descubrió que el responsable era un inesperado visitante que no logró llevarse nada.

Chacón compartió en sus redes sociales la curiosa situación que vivió en su hogar, luego de que el supuesto “ladrón” ingresara por la ventana de la cocina y dejara todo revuelto.

Mario Chacón, se llevó un susto en su casa. (Instagram/Instagram)

Según contó, estaba tranquilamente en la sala cuando escuchó ruidos que lo alertaron de inmediato. Al revisar la cocina, el humorista se topó con una escena que lo dejó descolocado por unos segundos.

La ardilla se metió por la ventana de la casa. Captura (instagram /redes sociales)

Mario Chacón mostró el intruso que llegó a su casa.

“Se metieron a robar a la casa, yo estaba en la sala, escuché un ruido y me fui a ver y se habían metido por la ventana de cocina que da al patio”, expresó.

Sin embargo, al acercarse se dio cuenta de que el intruso no era un delincuente, sino una pequeña ardilla que terminó convirtiéndose en la protagonista del momento. Chacón mostró en video al “culpable”, quien lo observaba tranquilamente.

Según contó, la ardilla no encontró lo que buscaba, porque esa vez solo tenía tomates en la cocina.

Mario Chacón,contó que no es la primera vez que le sucede algo así. (Instagram)

“Lo que siempre se ha llevado son bananos”, agregó entre risas, revelando que no es la primera vez que este visitante peludito entra a su casa en busca de comida.

El humorista se tomó la situación con humor, aunque reconoció que al inicio sí se llevó un buen susto.