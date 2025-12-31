“Con el alma despedazada”: El desgarrador mensaje de Mario Chacón para despedir a su mejor amigo

El actor y comediante Mario Chacón, reconocido por su trabajo en La Media Docena, atraviesa uno de los momentos más duros a nivel personal.

El artista, quien recientemente finalizó su participación como juez en el programa La dulce vida, de Repretel, anunció en sus redes sociales el fallecimiento de Bongo, su fiel mascota y gran compañero de vida.

Mario y su compañero son inseparables. Cortesía.

Con un mensaje cargado de dolor y amor, Chacón despidió el año con el “alma despedazada”, describiendo la profunda tristeza que siente tras la partida de quien consideraba su mejor amigo.

Mario Chacón perdió a su gran amigo Bongo, su mascota desde hace 10 años

En su publicación, el actor comparó su corazón con escombros luego de un incendio, asegurando que lo único que permanece encendido son las brasas del amor más intenso que alguna vez conoció.

“Porque sí, llegó el día que nunca deseé. Perdí a mi mejor amigo, a mi compañero incondicional que me regaló las más grandes alegrías. Ese que siempre se alegró al verme llegar y que con solo su mirada ya me comunicaba todo”, detalló.

A pesar del sufrimiento que hoy lo embarga, agradeció a Dios por haberle permitido cuidar a un ser tan noble y maravilloso como fue su bulldog.

“Gracias por todo, mi Bonguito amado. Espérame detrás del arcoíris”, escribió el actor, prometiendo que algún día volverán a abrazarse.

El mensaje conmovió a sus seguidores, quienes le enviaron palabras de apoyo en este difícil adiós, pues Bongo tenía más de 10 años a su lado y era el dueño de su cama.