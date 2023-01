Estos son los fuertes mensajes por los que Rodrigo de Paul denunció a su ex

Tini es la actual pareja de Rodrigo de Paul (La Nación/GDA/Argentina)

Filtraron los fuertes mensajes de Camila Homs a Rodrigo De Paul que provocaron una denuncia penal de parte del jugador

Días atrás, las imágenes del apasionado reencuentro de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel tras el triunfo en el Mundial de Qatar inundaron las redes sociales y generaron un acalorado debate sobre por qué el futbolista fue a ver a su novia antes que a sus dos hijos, quienes también viven en la Ciudad de Buenos Aires.

El asunto creció en dramatismo cuando Camila Homs, su expareja, le dedicó una picante historia de Instagram. Pero la pelea no habría terminado con una simple indirecta, sino que evolucionó en agresivos mensajes que, finalmente, culminaron en una denuncia penal.

Todo comenzó cuando el futbolista, una vez finalizada la caravana que protagonizó junto al resto de la selección argentina para celebrar la tercera Copa del Mundo, fue directamente al Hipódromo de Palermo en donde Tini ensayaba su próximo show . Se encontraron con un tierno abrazo, lo filmaron y lo publicaron en las redes.

Al poco tiempo llegó la respuesta de Cami Homs: subió un video a sus historias de Instagram en donde no decía nada, pero se daba un beso en el dedo anular y le dedicada un gesto insultante a la cámara.

Todos asumieron que era una dedicatoria para su ex por no haber ido a ver a sus dos hijos y, a partir de ese momento, trascendieron versiones que indicaban que su hija había vivido una gran decepción al no poder encontrarse con su papá.

El reencuentro entre Tini y Rodrigo de Paul provocó el enojo de la ex del futbolista. Tomada de La Nación de Argentina

Ahora, el conflicto sumó un nuevo episodio cuando se supo que el mediocampista inició acciones legales contra la modelo por amenaza y extorsión. Esta noche, en LAM (América), revelaron cuál fue el motivo que llevó a De Paul a ir a la justicia.

“Camila ve ese beso de De Paul con Tini en el recital es lo que dispara una serie de mensajes a los dos amenazantes y extorsivos. Los mensajes son a Rodrigo de Paul y a Tini Stoessel “, aseguró Ángel de Brito, a modo de introducción. Y agregó: " A Tini le mandó mensajes a través de Instagram porque no tiene el teléfono. Fue un mensaje extenso. Más allá de lo extenso, fuerte. Insultos, amenazas”.

A continuación, después de asegurar que el contenido de los chats con De Paul era muy fuerte y que hacía quedar mal a Camila, leyó un fragmento en voz alta: “Mereces lo peor vos y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo “.

Acto seguido, leyó, en presunta referencia a Tini: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente a la que me rodea”. La respuesta de De Paul en ese mismo chat, compartido luego por la cuenta de Twitter del programa fue: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta”.

Finalmente, antes de dar por concluido el tema, Ángel de Brito sumó los datos más recientes del conflicto: Camila Homs y el futbolista hablaron por teléfono, llegaron a una especie de tregua y por el momento él decidió ponerle un freno a la causa penal para que no siga avanzando.