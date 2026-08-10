¡Estuvo a punto de morir! Mimi Ortiz enseñó las cicatrices de la cirugía que le salvó la vida

Libni "Mimi" Ortiz dice estar muy feliz con sus senos porque el quitarse los implantes le salvó la vida. (redes/Instagram)

Libni “Mimi” Ortiz sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación en la que mostró las cicatrices que le quedaron tras la cirugía en la que se retiraron los implantes de seno.

La presentadora decidió enseñar las marcas que ahora forman parte de su cuerpo y acompañó la fotografía con una reflexión sobre todo lo que ha aprendido desde aquel proceso.

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Con mucho humor, Mimi aseguró que sus cicatrices ya son parte de su vida y que incluso logró hacer las paces con ellas.

“Mis cicatrices y yo ya somos amigas”, escribió.

Pero más allá de mostrar las marcas, Ortiz explicó que con el tiempo cambió la manera en que las ve. Para ella, ya no representan únicamente un momento difícil, sino varias lecciones que la vida le dejó.

Mimi Ortiz mostró con orgullo la cicatrices en sus senos. (redes/Instagram)

“Y con el tiempo entendí que no llegaron para recordarme un momento difícil, sino para recordarme varias cosas: Que mi cuerpo no necesita ser perfecto para ser maravilloso. Que hay cosas que antes parecían importantísimas, hasta que la vida te enseña qué es realmente importante”, publicó.

También aseguró que ahora mira la belleza de una manera diferente, desde la gratitud y no desde la exigencia, y que algunas pérdidas pueden terminar siendo una forma de protección, aunque al principio cueste comprenderlo.

“Así que sí, tengo cicatrices. No son precisamente el accesorio que yo hubiera elegido, pero hoy las llevo con muchísimo orgullo”, escribió.

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Mimi cerró su mensaje con una reflexión de fe y aseguró que esas marcas en su piel también le recuerdan que logró superar momentos que le provocaron miedo.

“Dios me permitió quedarme. Al final, las cicatrices no siempre son la evidencia de lo que te pasó. A veces son la evidencia de todo lo que Dios te ayudó superar. Su amor y su misericordia marcados en mi piel”, agregó.

Así lucía Mimi Ortiz con sus implantes de seno. (Captura de video)

La bailarina explicó hace unos días que se tuvo que quitar los implantes hace tres años porque le había entrado una bacteria en su cuerpo que por poco le cuesta la vida y se tuvo que operar de emergencia.