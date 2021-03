Fabián es muy bueno como comediante y como imitador, pero hicieron cosas que no me gustaron. El problema no fue suyo porque él no inventó el programa, eso lo inventó canal 6, que inventó a este personaje y me metió a mí, a pesar de que me siento totalmente diferente de como es el personaje. El personaje si es divertido, pero me molestó que hicieran mofa de mí.