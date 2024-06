Evangelina Valverde, la sancarleña que sueña con cantar en el Madison Square Garden

Evangelina Valverde tiene 19 años y es una de las promesas del canto en nuestro país. (Cortesía)

Plantarse en el centro de uno de los escenarios más legendarios de Estados Unidos y del mundo: el Madison Square Garden, frente a miles de personas y haciendo lo que más le gusta que es cantar, es el sueño más grande de Evangelina Valverde Bermúdez.

La sancarleña tiene 19 años y desde que tiene memoria no sueña con otra cosa que ser cantante, algo para lo que tiene talento de sobra y que demuestra en “Luna sin miel”, su primer EP de cinco canciones, que lanzará antes de irse a estudiar a Estados Unidos.

En agosto, ella dejará San Carlos porque se ganó una beca para estudiar Música en la Nova Southeastern University, en Florida, y como parte de su despedida, el 27 de julio, tendrá un show en el restaurante Estación Atocha, en barrio Don Bosco, en San José.

¿Quién es Evangelina?

Ni yo sé, lo voy descubriendo poco a poco. Es una niña en el cuerpo de una mujer de 19 años, que sigue el sueño de ser cantante desde que tiene memoria, porque siempre he sabido que eso es a lo que me quiero dedicar. Soy compositora, aficionada a la música y todo lo que tenga que ver con ella. Me encanta leer, la poesía y el arte en general.

Evangelina Valverde se hizo el tatuaje de la clave de Sol porque el primer trofeo que ganó tenía esa forma. (Cortesía)

¿Cómo se enamora de la música?

En mi familia siempre hubo música. Me crié rodeada de música y a todos nos ha gustado cantar y bailar. Mi papá tuvo una banda y cantó toda su vida, mi hermano toca la batería desde los 7 años, entonces siempre he estado rodeada de la música de una u otra forma.

Leer es una de las pasiones de Evangelina. Este año se propuso como meta leer 20 libros y ya va por 10. Aunque tiene licencia y es una gran fan de la Fórmula 1, le da pánico manejar; de hecho, mencionó que es uno de sus mayores miedos. Evangelina dice que ese también será su nombre artístico para hacerle honor a su bisabuela materna, quien se llamaba igual y le eligió el nombre a ella.

¿Cuándo descubrió que la música era lo suyo?

Desde chiquitita. Desde que era pequeña me apuntaba en karaokes familiares y concursos de canto. Un 6 de mayo del 2010, a los 5 años, comencé a ir a una academia de música y a partir de ahí. Me acuerdo que mi mamá siempre me apoyó completamente y lo sigue haciendo. Sueño con cantar en el Madison Square Garden (en Nueva York, Estados Unidos) y le dije a mami que lo iba a manifestar y en el momento que esté parada ahí será gracias a ella.

¿Por qué sueña con cantar ahí?

Nueva York siempre fue una ciudad que me llamó la atención desde niña por las películas que veía. Es una ciudad llena de arte, de muchas luces y magia y siempre me sentí atraída hacia la ciudad y con el Madison porque me recuerda la vez que mi abuelo me contó que estuvo ahí en un concierto de Vicente Fernández con Rocío Durcal. Él me contó la experiencia y lo mágico que fue para él ver a dos artistas tan grandes cantando juntos ahí y, desde ese momento, se volvió un sueño.

¿Recuerda su debut en los escenarios?

Sí, fue en setiembre del 2011 en un festival de la canción en Venecia (San Carlos). Tenía 6 años y llevaba un año en la academia. Gané el festival cantando “Corre” de Jesse Jesse & Joy. Me dormí después de la presentación y me desperté cuando escuché mi nombre. Gané un trofeo en forma de clave de Sol; de hecho, tengo un tatuaje de una clave de Sol por ese primer trofeo que recibí.

Evangelina Valverde participaba en cuanto festival y concurso de canto pudiera. (Cortesía)

¿Cómo se describe como cantante?

Me considero una cantante de pop, ha sido el género en el que he querido incursionar y todos mis proyectos musicales siempre tienen algo de pop. Me gusta cantar en inglés y en español, pero actualmente, todo lo que hecho es en español.

¿Qué está haciendo en la actualidad?

Voy a sacar un EP el 2 de agosto que se llama “Luna sin miel”. El EP consta de varios géneros muy diferentes y la próxima canción sale el 30 de junio. Por ahora mis planes son de aquí a diciembre, que la gente conozca mi música y se sientan identificados. Es un EP que construí con mucho amor y mucho dolor.

En agosto también se va a estudiar a Estados Unidos, ¿piensa volver?

Es un sueño también ir a estudiar allá porque siempre lo tuve claro desde niña. Costa Rica es un país difícil para triunfar en la música, entonces busqué una oportunidad y me gané una beca para ir a estudiar un bachillerato en música con énfasis en Performance vocal y, por el momento, el plan es quedarme allá y buscar oportunidades en ese mercado, pero los planes de Dios son perfectos y que sea solo lo que Él quiera.